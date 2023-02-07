Їх вже більше 4,5 тисяч: кількість жертв землетрусу в Туреччині шокує

Внаслідок землетрусів, що сталися в Туреччині напередодні, загинуло понад 4,5 тисяч людей. Ще понад 26 тисяч отримали поранення.

Про це повідомляє Gazete Duvar .

Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) повідомило, що внаслідок землетрусу загинули 4544 особи, 26 721 особа отримала поранення.

При цьому кількість зруйнованих будівель становила 5775.

Крім того, кількість загиблих у різних районах Сирії збільшилася до 1782, а число поранених – до 3 749 осіб.

За даними сирійського державного інформаційного агентства SANA, 812 людей загинули і 1449 отримали поранення у підконтрольних сирійському уряду районах у провінціях Алеппо, Латакія, Хама та Тартус.

У новинах АА було заявлено, що в районах, підконтрольних ЗС Туреччини та Сирійській національній армії, загинули щонайменше 970 осіб та понад 2300 осіб отримали поранення.