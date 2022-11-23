Європарламент визнав Росію державою, яка спонсорує тероризм

Європарламентарі офіційно визнали Росію, як державу яка спонсорує тероризм. У якості доказів - низка воєнних злочинів, здійснених РФ на території України.

Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму — резолюцію підтримали 494 європарламентарі, 58 були проти, 44 утрималися

Зазначається, що Росія здійснила низку воєнних злочинів на території України.

Європарламент визнав, що Росія здійснює “невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру” в Україні, в результаті чого загинули тисячі людей. На окупованих територіях агресори проводять “страти без суду і слідства, здійснюють викрадення, сексуальне насильство, катування та інші звірства”, додається в резолюції. Було також згадано про масові вбивства в Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані, а також напади на маріупольський театр та залізничний вокзал Краматорська.

Крім того, євродепутати закликали ЄС та його держави-члени вжити заходів для ініціювання всеосяжної міжнародної ізоляції РФ, в тому числі щодо членства Росії в міжнародних організаціях та органах, таких як Рада Безпеки ООН, та утриматися від проведення будь-яких офіційних заходів на території Російської Федерації.

Європарламент закликає до подальшого скорочення дипломатичних відносин з Росією та зведення контактів з її офіційними представниками на всіх рівнях до абсолютного необхідного мінімуму; закликає держави-члени ЄС закрити та заборонити російські державні установи, такі як Російські центри науки та культури, а також організації та асоціації російської діаспори, які діють під егідою та керівництвом російських дипломатичних представництв та просувають російську державну пропаганду по всьому світу”, – йдеться у резолюції.

Читайте також:

Українська

Автор: