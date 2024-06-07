Переговори про приєднання України до ЄС можуть розпочатися вже цього місяця.

Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС, повідомив премʼєр Шмигаль. У її висновку йдеться про те, що Україна виконала всі чотири додаткові кроки-реформи та продовжує працювати над приєднанням до ЄС.

За словами Шмигаля, наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця.

Про це раніше повідомляло видання Financial Times. Неназвані посадовці розповіли журналістам, що переговори хочуть розпочати вже в червні, до поки в Єврокомісії не почала головувати Угорщина.