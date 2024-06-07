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Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС

Сьогодні 13:50
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Переговори про приєднання України до ЄС можуть розпочатися вже цього місяця.

Новости Днепра про Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС

Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС, повідомив премʼєр Шмигаль. У її висновку йдеться про те, що Україна виконала всі чотири додаткові кроки-реформи та продовжує працювати над приєднанням до ЄС.

За словами Шмигаля, наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця.

Про це раніше повідомляло видання Financial Times. Неназвані посадовці розповіли журналістам, що переговори хочуть розпочати вже в червні, до поки в Єврокомісії не почала головувати Угорщина.

Така рекомендація Єврокомісії потребує схвалення всіх 27 членів ЄС. Очікується, що Угорщина виступить проти цього й апелюватиме до ставлення української влади до угорської меншини в країні.

Як повідомили FT два джерела, офіційні дебати про те, чи варто погоджуватися на початок переговорів, відбудуться наступного тижня.

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