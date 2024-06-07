Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС, повідомив премʼєр Шмигаль. У її висновку йдеться про те, що Україна виконала всі чотири додаткові кроки-реформи та продовжує працювати над приєднанням до ЄС.
За словами Шмигаля, наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця.
Про це раніше повідомляло видання Financial Times. Неназвані посадовці розповіли журналістам, що переговори хочуть розпочати вже в червні, до поки в Єврокомісії не почала головувати Угорщина.
Така рекомендація Єврокомісії потребує схвалення всіх 27 членів ЄС. Очікується, що Угорщина виступить проти цього й апелюватиме до ставлення української влади до угорської меншини в країні.
Як повідомили FT два джерела, офіційні дебати про те, чи варто погоджуватися на початок переговорів, відбудуться наступного тижня.
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