Євробачення-2023: організатори показали новий логотип та слоган конкурсу

Організатори Євробачення розкрили гасло та логотип конкурсу, який проведуть від імені України.

Цього року пісенний конкурс Євробачення проходитиме в Ліверпулі під гаслом “Об’єднані в музиці”, на логотипі конкурсу зображені серця у національних кольорах України і Британії, які б’ються в унісон.

Нагадаємо, хоча Україна країна-переможець Євробачення-2022, і за правилами конкурсу у 2023 році саме ми мали проводити Євробачення, але через війну цього не станеться. За рішенням Європейського мовного союзу, його проведе Великобританія.

Фінал “Євробачення 2023” відбудеться в Ліверпулі на арені Liverpool біля річки Мерсі 13 травня, а півфінали пройдуть 9 та 11 травня.

На правах країни-переможниці ми відразу проходимо в фінал. Від України цього року поїде дует TVORCHI, гурт з Тернополя, заснований 2018 року саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні.

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