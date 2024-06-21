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Єрмак відреагував на інцидент з Тищенко у Дніпрі

Сьогодні 21:57
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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував ситуацію з Миколою Тищенко, яка сталася у Дніпрі 20 червня.

Новости Днепра про Єрмак відреагував на інцидент з Тищенко у Дніпрі

Він опублікував допис у своєму Telegram-каналі.

Там зазначив, що таку поведінку народного депутата визнає ганебною і вважає, що правоохоронцям є на що реагувати. 

Я вже давно не сприймаю  його вчинки і не розумію їх, – зазначив Єрмак у дописі.

Новости Днепра про Єрмак відреагував на інцидент з Тищенко у Дніпрі

Нагадаємо, раніще ми писали, що нардеп Тищенко знову з’явився у Дніпрі, а після цього його охоронці побили військового.

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Новости Днепра про Єрмак відреагував на інцидент з Тищенко у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Єрмак відреагував на інцидент з Тищенко у ДніпріРусский

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