Єрмак відреагував на інцидент з Тищенко у Дніпрі

Він опублікував допис у своєму Telegram-каналі.
Там зазначив, що таку поведінку народного депутата визнає ганебною і вважає, що правоохоронцям є на що реагувати.
Я вже давно не сприймаю його вчинки і не розумію їх, – зазначив Єрмак у дописі.
Нагадаємо, раніще ми писали, що нардеп Тищенко знову з’явився у Дніпрі, а після цього його охоронці побили військового.
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