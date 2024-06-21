Єрмак відреагував на інцидент з Тищенко у Дніпрі

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував ситуацію з Миколою Тищенко, яка сталася у Дніпрі 20 червня.

Він опублікував допис у своєму Telegram-каналі.

Там зазначив, що таку поведінку народного депутата визнає ганебною і вважає, що правоохоронцям є на що реагувати.

Я вже давно не сприймаю його вчинки і не розумію їх, – зазначив Єрмак у дописі.

Нагадаємо, раніще ми писали, що нардеп Тищенко знову з’явився у Дніпрі, а після цього його охоронці побили військового.

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