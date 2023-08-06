Є зміни: як у Дніпрі 6 серпня працюватиме громадський транспорт

Так, з 9:30 до 17:00 трамваї №18 та №19 будуть прямувати скороченим маршрутом до вулиці Передової без заїзду до ж/м Лівобережний-3.
Крім того, через проведенням відновлювальних робіт по вул. Вартових Неба трамваї №12 продовжують курсувати за скороченим маршрутом від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорского, без заїзду до пл. Старомостової.
Враховуючи скорочення трамвайного маршруту №12, працює тимчасовий трамвайний маршрут №7 сполученням пл. Старомостова – вул. Виконкомівська. Перевезення здійснюватимуться з 7:00 до 19:00 з інтервалом 25 хвилин.
Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом вихідного дня.
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