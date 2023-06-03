Є зміни: як сьогодні у Дніпрі працює громадський транспорт

Сьогодні, 3 червня, у Дніпрі деякі трамваї змінили маршрут.
Так, з 9:00 до 19:00 для ремонту колії закривається рух трамваїв на вул. Романа Шухевича. У зв’язку з цим внесені зміни в роботу наступних маршрутів:
Трамваї №5 курсуватимуть за двома напрямками:
Трамваї №14 курсувати не будуть.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Усі інші маршрути електротранспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом вихідного дня. Загалом на маршрути вийшло 138 одиниць рухомого складу. Розклад руху трамваїв та тролейбусів можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.
Також по місту працюють 92 автобусні маршрути. Загалом курсують 707 автобусів (з них 111 — великої місткості).
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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