Є жертви і поранені: яка ситуація на Дніпрапетровщині зараз

Ввечері російські окупанти в черговий раз обстріляли Нікопольський район. На жаль, не обійшлось без жертв та поранених. Про це повідомив голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.

«У Червоногригорівській громаді вбили 37-річного чоловіка, 42-річного чоловіка поранили. Він у лікарні», – написав Валентин Резніченко. Російські окупанти продовжують терор мирного населення Дніпропетровщини.

Ми ніколи не забудемо та не пробачимо цих злочинів. Росія – країна-терорист.

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