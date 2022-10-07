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Є жертви і поранені: яка ситуація на Дніпрапетровщині зараз

Сьогодні 20:30
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Ввечері російські окупанти в черговий раз обстріляли Нікопольський район. На жаль, не обійшлось без жертв та поранених. Про це повідомив голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.

Новости Днепра про Є жертви і поранені: яка ситуація на Дніпрапетровщині зараз

«У Червоногригорівській громаді вбили 37-річного чоловіка, 42-річного чоловіка поранили. Він у лікарні», – написав Валентин Резніченко. Російські окупанти продовжують терор мирного населення Дніпропетровщини.

Ми ніколи не забудемо та не пробачимо цих злочинів. Росія – країна-терорист.

Новости Днепра про Є жертви і поранені: яка ситуація на Дніпрапетровщині зараз

Новости Днепра про Є жертви і поранені: яка ситуація на Дніпрапетровщині зараз

Новости Днепра про Є жертви і поранені: яка ситуація на Дніпрапетровщині зараз

Новости Днепра про Є жертви і поранені: яка ситуація на Дніпрапетровщині зараз

 

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Новости Днепра про Є жертви і поранені: яка ситуація на Дніпрапетровщині заразУкраїнська Новости Днепра про Є жертви і поранені: яка ситуація на Дніпрапетровщині заразРусский

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