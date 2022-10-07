Є жертви і поранені: яка ситуація на Дніпрапетровщині зараз

«У Червоногригорівській громаді вбили 37-річного чоловіка, 42-річного чоловіка поранили. Він у лікарні», – написав Валентин Резніченко. Російські окупанти продовжують терор мирного населення Дніпропетровщини.
Ми ніколи не забудемо та не пробачимо цих злочинів. Росія – країна-терорист.
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