Є загроза ракетного удару, зафіксовано запуски ракет, – Лукашук

Зараз на Дніпропетровщині та майже по всій Україні лунає повітряна тривога.

Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, попереджає: є загроза ракетного удару, зафіксовано запуски ракет.

Будь ласка, перебувайте в укриттях, інформації про ціль наразі немає. Країна-терорист рф знову взялася за своє. Залякування мирного населення, тиск. Сьогодні євродепутати голосуватимуть щодо резолюції про визнання росії державою-спонсором тероризму. Тож росія вирішила знову демонстративно «пограти м‘язами», – написав Микола Лукашук.

Будьте в безпечних місцях та бережіть себе!

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