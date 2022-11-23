Є загроза ракетного удару, зафіксовано запуски ракет, – Лукашук

Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, попереджає: є загроза ракетного удару, зафіксовано запуски ракет.
Будь ласка, перебувайте в укриттях, інформації про ціль наразі немає. Країна-терорист рф знову взялася за своє. Залякування мирного населення, тиск. Сьогодні євродепутати голосуватимуть щодо резолюції про визнання росії державою-спонсором тероризму. Тож росія вирішила знову демонстративно «пограти м‘язами», – написав Микола Лукашук.
Будьте в безпечних місцях та бережіть себе!
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