Є загроза ракетного удару по Дніпропетровщині, – Лукашук

На Дніпропетровщині лунає повітряна тривога.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, є загроза ракетного удару.

Тому, будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях.

Мешканці Дніпра та області. Є загроза ракетного удару по нашому регіону. Про ціль наразі невідомо. Будь ласка, залишайтеся в укриттях або дотримуйтеся правила двох стін. Російські нелюди активізувалися, тому бережіть себе, – зазначив Микола Лукашук.