Є загроза ракетного удару по Дніпропетровщині, – Лукашук

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, є загроза ракетного удару.
Тому, будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях.
Мешканці Дніпра та області. Є загроза ракетного удару по нашому регіону. Про ціль наразі невідомо. Будь ласка, залишайтеся в укриттях або дотримуйтеся правила двох стін. Російські нелюди активізувалися, тому бережіть себе, – зазначив Микола Лукашук.
Читайте також:
Автор:
Завтра, 17 листопада, у Дніпрі трамваї №19 завершать роботу раніше.
Поліція спростувала фейк про російських військових у Кривому Розі
Сьогодні, 16 листопада, через відключення світла деякі мешканці Дніпра залишилися…
У Слобожанському кілька днів поспіль невідомий стріляв по дітям з…