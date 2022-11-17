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Є загроза ракетного удару по Дніпропетровщині, – Лукашук

Сьогодні 07:53
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На Дніпропетровщині лунає повітряна тривога.

Новости Днепра про Є загроза ракетного удару по Дніпропетровщині, - Лукашук

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, є загроза ракетного удару.

Тому, будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях.

Мешканці Дніпра та області. Є загроза ракетного удару по нашому регіону. Про ціль наразі невідомо. Будь ласка, залишайтеся в укриттях або дотримуйтеся правила двох стін. Російські нелюди активізувалися, тому бережіть себе, – зазначив Микола Лукашук.

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