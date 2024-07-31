“Є загроза екології”: на Дніпропетровщині на заарештованому заводі “Єрмоліно” лежить 300 тонн неутилізованих напівфабрикатів

На заарештованому заводі “Єрмоліно”, що розташований на Дніпропетровщині, залишилось 300 тонн прострочених продукції і сировини. Нині підприємство перебуває під управлінням Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), повідомили в пресслужбі відомства.
Як зазначили в АРМА, завод, який належав російській компанії, заарештували ще у серпні 2022 року, а в січні 2023 його передали в управління відомства. Втім, на складах підприємства досі лежить 300 тонн напівфабрикатів, які не утилізували.
Оглядом встановлено, що комплекс залишається у задовільному стані, а повний запуск потужностей заводу дозволить забезпечити робочими місцями більш як тисячі мешканців регіону, – повідомили в АРМА.
Зазначається, що Нацагентство підготувало листи, адресовані органу досудового розслідування та Кабінету міністрів України, щодо утилізації зіпсованої продукції, оскільки “не вжиття таких заходів загрожує екологічній ситуації у регіоні”.
Паралельно шукають нового управителя, який зможе організувати роботу на заводі. Незабаром АРМА оголосить відповідний конкурс.
АРМА оцінило комплекс у більш як 558 млн грн. Компанія володіє ліцензією на виробництво і займається дистрибуцією.
Завод, який має коштовне та справне німецьке та італійське обладнання, може запрацювати одразу, щойно отримає управителя.
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