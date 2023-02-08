Є ризик аварійних відключень: ситуація з водою та теплом у Дніпрі на 8 лютого

У Дніпрі 8 лютого діють графіки стабілізаційних віключень електроенергії.

НЕК Укренерго надав обмеження споживання для Дніпропетровської області на рівні 1479 МВт на день та 1418 МВт на ніч. Це 55% від поточної потреби електроенергії області при поточній температурі повітря.

З графіками можна ознайомитись за цими посиланнями:

якщо ви абонент ДТЕК – https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns

якщо ви абонент ЦЕК – https://cek.dp.ua/index.php/nashi-novyny/754-timchasovi-grafiki-pogodinnikh-vidklyuchen.html

Станом на 06:00 котельні та тепло-розподільчі пункти КП «Теплоенерго», КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс Дніпро» у роботі.

Напередодні ввечері та протягом ночі у Дніпрі були і знеструмлення підвищувальних насосних станцій.

Аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» за минулу добу відпрацювали 29 заявок містян щодо ліквідації засмічень на мережах водовідведення та 12 звернень про пошкодження мереж водопостачання.

Сьогодні аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» також будуть працювати на ліквідації засмічень на мережах водовідведення та виявлених пошкодженнях мереж водопостачання.

Серед яких водопровід по вул. Фесенка, 37. Там напередодні ввечері було виявлено пошкодження. Водопостачання припинено на двох вулицях:

вул. Фесенка;

пров. Ранковий.

Аварійно-відновлювальні сьогодні зранку буде продовжено по вул. Кисневій, 4. Припинено водопостачання за адресами:

просп. Слобожанський, буд. 98, 100;

вул. Магдалинівська, буд. 1-8;

вул. Запасна, буд. 1-12;

вул. Сагайдачного, буд. 1-7;

вул. Киснева, буд. 2, 4, 6, 8.

Працюватимуть сьогодні аварійні бригади і на пошкодження водопроводу по вул. Ясельна,13, припинено водопостачання по вул. Ясельна,7-22.

Також комунальники сьогодні продовжать роботи на водоводі по вул. Яна Гуса, 36. Нагадаємо, на цьому об’єкті проводять заміну понад 150 метрів труби на ділянці зі складними ґрунтами.

Старі поржавілі металеві труби уже демонтовані. Сьогодні будуть продовжені роботи з прокладання сучасних поліетиленових труб, діаметром 75 мм, які більш стійкі до корозії. На час проведення ремонтних робіт, на вул. Яна Гуса у спеціально відведеному місці, люди можуть набрати воду для своїх потреб. Наші комунальники докладають максимум зусиль, аби завершити всі роботи по вул. Яна Гуса, 36 до кінця цього тижня і відновити стабільну подачу води. Сьогодні бригада КП «Жилсервіс Дніпро» працюватиме на пориві трубопроводу по пр. О. Поля,121. Жителі цього будинку тимчасово без тепла. Роботи планують завершити протягом дня. За завданням міського голови Бориса Філатова всі аварійні бригади Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах. У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою. Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради: (056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12 Читайте також: Справжній хіт: кліп на пісню «Байрактар» автор Тарас Боровок зняв на Дніпропетровщині

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