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  • Є “приліт” у житлову забудову та університет: вранці окупанти вдарили ракетами С-300 по центру Харкова (ФОТО)

Є “приліт” у житлову забудову та університет: вранці окупанти вдарили ракетами С-300 по центру Харкова (ФОТО)

Сьогодні 11:41
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Сьогодні, 5 лютого, близько 8:20 російські військові завдали двома ракетами С-300 удар по Київському району Харкова.

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За інформацією Харківської обласної прокуратури, одна з ракет влучила у п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Постраждав охоронець.

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Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку. Постраждали четверо мешканців: 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років та 83-річна жінка.

Прокурори Харкова розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, раніше ми писали, як минула ніч на Дніпропетровщині.

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