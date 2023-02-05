Є “приліт” у житлову забудову та університет: вранці окупанти вдарили ракетами С-300 по центру Харкова (ФОТО)

За інформацією Харківської обласної прокуратури, одна з ракет влучила у п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Постраждав охоронець.
Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку. Постраждали четверо мешканців: 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років та 83-річна жінка.
Прокурори Харкова розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, раніше ми писали, як минула ніч на Дніпропетровщині.
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