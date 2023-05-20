Є постраждалі: у Нікополі внаслідок обстрілу пошкоджено майже два десятки будинків

Після тихої ночі ранок був неспокійним.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, росіяни зранку знову обстріляли Нікопольщину, а саме Нікополь та Червоногригорівську громаду. Близько 20 снарядів прилетіло на житлові будинки.

У місті постраждала 46-річна жінка. Пошкоджено 17 будинків – приватних і багатоповерхових. Зачепило й сонячні панелі, паркани та господарські споруди.

Залізяччя агресора побило газопроводи та лінії електропередач. Без світла нині майже тисяча нікопольчан. Та впевнений – спокій у наші оселі прийде, бо боронять Україну найкращі! Головне – бережіть себе, близьких, рідних. Нехай ніч буде тихою, – зазначає Сергій Лисак.

На фото наслідки обстрілу:

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поблизу Дніпра військові збили два шахеди.

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