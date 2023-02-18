Є поранені: через нову ракетну атаку в Хмельницькому пошкоджено 3 школи та близько 10 житлових будинків

У суботу зранку, 18 лютого, ворог знову атакував Україну ракетами. Внаслідок обстрілів постраждало місто Хмельницький.

Як повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин в ефірі телемарафону, російськими ракетами було пошкоджено декілька шкіл та житлових будинків. На місцях продовжують працювати комунальні служби та ДСНС, аби усунути наслідки атаки.

“У нас є пошкодження 3 навчальних закладів та близько 10 багатоповерхових житлових будинків. Десь півтисячі вікон і балконів знищено, пошкоджена частина техніки, зокрема один приватний транспортний засіб”, – повідомив Симчишин.

Крім того, є постраждалі серед цивільного населення. Пораненим була надана необхідна медична допомога. Їхньому життю наразі нічого не загрожує.

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