Є незначні відхилення: у Дніпрі перевірили якість питної води

У Дніпрі та області вчергове перевірили якість питної води. Під час минулого дослідження фахівці знайшли відхилення за показниками смак, присмак, забарвленість та каламутність. Причина – весняне водопілля та паводки, що розпочалися наприкінці квітня.
Так, за даними Дніпропетровського ОЦКПХ МОЗ, за період з 5 по 11 травня фахівці взяли та перевірили майже 200 проб питної води в різних районах області. Загалом, вода відповідає всім санітарним нормам, тому її можна вживати. Втім, є деякі відхилення за фізико-хімічними показниками. Проте, хвилюватися не варто, адже значення цих показників залишаються на рівні багаторічних значень, без аномальних змін. А саме:
Але все ж на час воєнного стану, фахівці рекомендують вживати лише кип’ячену або питну доочищену фасовану воду для збереження здоров’я і профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань.
Нагадаємо, раніше ми писали, що питна вода в Дніпрі дещо каламутна.
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