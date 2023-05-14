Є незначні відхилення: у Дніпрі перевірили якість питної води

Спеціалісти знайшли певні відхилення.

У Дніпрі та області вчергове перевірили якість питної води. Під час минулого дослідження фахівці знайшли відхилення за показниками смак, присмак, забарвленість та каламутність. Причина – весняне водопілля та паводки, що розпочалися наприкінці квітня.

Які відхилення знайшли цього разу

Так, за даними Дніпропетровського ОЦКПХ МОЗ, за період з 5 по 11 травня фахівці взяли та перевірили майже 200 проб питної води в різних районах області. Загалом, вода відповідає всім санітарним нормам, тому її можна вживати. Втім, є деякі відхилення за фізико-хімічними показниками. Проте, хвилюватися не варто, адже значення цих показників залишаються на рівні багаторічних значень, без аномальних змін. А саме:

Дніпро та Дніпровський район – у 35 пробах виявили відхилення за показниками смак, присмак, забарвленість, хлороформ, окиснюваність та сухий залишок;

Кам’янський район – у 36 пробах виявили відхилення за показниками хлороформ, окиснюватість;

Криворізький район – у 10 пробах виявили відхилення за показниками хлороформ та окиснюватість;

Нікопольський район – у 15 пробах виявили відхилення за показниками каламутність, хлороформ, сухий залишок;

Новомосковський район – у 14 пробах виявили відхилення за показником окиснюваність;

Павлоградський район – відхилень немає;

Синельниківський район – в 14 пробах виявили відхилення за показниками окиснюваність та сухий залишок.

Але все ж на час воєнного стану, фахівці рекомендують вживати лише кип’ячену або питну доочищену фасовану воду для збереження здоров’я і профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань.

Нагадаємо, раніше ми писали, що питна вода в Дніпрі дещо каламутна.

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