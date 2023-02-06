Пічне опалення, фруктові дерева та джерела: як виглядає дача за 35 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Пізня зима і початок весни - час, коли на ринку нерухомості найактивніше продаються дачі. Майбутні власники хочуть уже влітку почати працювати на грядках та збирати врожай фруктів з дерев. У Дніпрі купити дачу можна як за ціною середнього авто, так і набагато дешевше. Все залежить від побажань покупця та мети покупки. Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших дач на продаж у Дніпрі.

Найдешевша дача в нашій добірці знаходиться на Ігрені і коштує 35 тис грн. Площа ділянки – 6 соток, на території є невеликий одноповерховий будинок, який потребує ремонту. У ньому немає світла, води, але є льох. Дача знаходиться у садовому товаристві.

44 тис грн коштуватиме також дача на Ігрені, але з більш облаштованим будинком та санвузлом у дворі. Площа ділянки – ті самі 6 соток. Вона також знаходиться у садовому товаристві. У будинку є піч, льох, проведено світло. На сусідній ділянці є криниця. Поруч проходять труби для поливу, але вони не підведені. На ділянці є плодові дерева, виноград та смородина, а також місце з пічкою типу мангалу для шашликів та сарай із садовими інструментами.

78 тис грн коштує дача у селищі «Ясний». На ділянці 7 соток є двоповерховий будинок з трьома кімнатами. У будинку є електрика, у дворі – колодязь та зручності.

За 93,5 тис. грн можна купити дачу на річці Сура. Ділянка 10 соток, на території будинок на дві кімнати. Новому господареві дістануться меблі та техніка. У будинку є світло, можливість підігріти воду, але санвузол розташований на ділянці. Є можливість підключитись до центрального водопроводу. На цій дачі ростуть фруктові дерева, горіхи, виноград, ягоди, неподалік є кілька джерел.

112 тис грн коштує дача у районі Таромського у Дніпрі. Площа ділянки – 7,5 соток. На території є будинок із піччю, санвузол у дворі. На вулиці, де розташована дача, проходить газ та центральний водопровід, якщо новий господар захоче – може провести всі комунікації до будинку. На ділянці ростуть плодові дерева.

Стільки ж коштуватиме дача в Сухачівці. Площа ділянки практично така сама, 7,7 соток. Поруч є річка, ліс. На ділянці стоїть цегляний будинок із електрокотлом. Щодо зручностей – нічого не сказано.

За 142 тис грн можна купити дачу в районі Ігрені у Дніпрі. На території 6 соток землі стоїть невеликий будинок. Обігрівається з допомогою печі, є електрика і проведений інтернет. На території ділянки також є літня кухня, землянка, клітки для домашньої птиці, місце для авто. Будинок новому господареві дістанеться разом з меблями.

Майже 150 тис грн коштуватиме дача в Новокодацькому районі Дніпра. Ділянка 6 соток. На території є будинок з льохом. Опалюється дровами. Поруч річка, ліс, є вода для поливу та проведений Інтернет.

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