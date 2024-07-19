Ярмарковий узвіз замість Калініна у Дніпрі: звідки взялася назва, і чим були важливі ярмарки для міста

У рамках перейменування у Дніпрі вулиця Калінінський узвіз отримала нову назву – Ярмарковий узвіз. Перші будинки тут з'явилися ще за часів Катеринослава – у 1880-х роках. Зводили їх для робочих заводів, але не як житло, а як прибуткові будинки для здачі кімнат та квартир в оренду. Досі на вулиці збереглося кілька старовинних будинків. Вони мирно сусідять із приватними дворами, збудованими після Другої світової війни. Це не перше перейменування цієї території. Раніше вона називалася Олександро-Невський узвіз і була перейменована у 1920-х роках.

Журналісти dnepr.info дізнались, чому були важливі ярмарки для нашого міста та чому саме на честь них було вирішено переменувати вулицю.

Великою популярністю в Катеринославі користувалися ринки та ярмарки. І якщо перші були постійним явищем, то другі відбувалися не так часто, були переважно приурочені до якихось дат і вважали справжньою подією. На ярмарок приїжджали продавці з різних міст та покупці із сусідніх сіл та містечок. Купити можна було все, що завгодно – від зерна та продуктів харчування до галантереї, корів та залізних виробів чи одяг з інших країн.

Щорічно в Катеринославі проходило щонайменше 3 великі ярмарки: Георгіївська, Петропавлівська та Іванівська. Доходи від ярмарків були частиною бюджету міста.

Крім трьох великих ярмарків у місті проходили менші ярмарки. Під час їхнього проведення можна було не лише скупитися, а й подивитися вистави (вечорами на ярмарках влаштовували вистави), поспілкуватися з людьми. На ярмарок намагалися надіти найкращий чи новий одяг, бо це була велика подія для всіх учасників.

Назва Ярмарковий узвіз вважається нейтральним і нагадує жителям про те, що ярмарки вносили суттєвий грошовий внесок у розвиток міста шляхом наповнення бюджету, а також були великою подією місцевих жителів.

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