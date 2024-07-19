Ярмарковий узвіз замість Калініна у Дніпрі: звідки взялася назва, і чим були важливі ярмарки для міста

Журналісти dnepr.info дізнались, чому були важливі ярмарки для нашого міста та чому саме на честь них було вирішено переменувати вулицю.
Великою популярністю в Катеринославі користувалися ринки та ярмарки. І якщо перші були постійним явищем, то другі відбувалися не так часто, були переважно приурочені до якихось дат і вважали справжньою подією. На ярмарок приїжджали продавці з різних міст та покупці із сусідніх сіл та містечок. Купити можна було все, що завгодно – від зерна та продуктів харчування до галантереї, корів та залізних виробів чи одяг з інших країн.
Щорічно в Катеринославі проходило щонайменше 3 великі ярмарки: Георгіївська, Петропавлівська та Іванівська. Доходи від ярмарків були частиною бюджету міста.
Крім трьох великих ярмарків у місті проходили менші ярмарки. Під час їхнього проведення можна було не лише скупитися, а й подивитися вистави (вечорами на ярмарках влаштовували вистави), поспілкуватися з людьми. На ярмарок намагалися надіти найкращий чи новий одяг, бо це була велика подія для всіх учасників.
Назва Ярмарковий узвіз вважається нейтральним і нагадує жителям про те, що ярмарки вносили суттєвий грошовий внесок у розвиток міста шляхом наповнення бюджету, а також були великою подією місцевих жителів.
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Ирина
Автор:
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