Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ярмарковий узвіз замість Калініна у Дніпрі: звідки взялася назва, і чим були важливі ярмарки для міста

Ярмарковий узвіз замість Калініна у Дніпрі: звідки взялася назва, і чим були важливі ярмарки для міста

Вчора 14:53
просмотров

У рамках перейменування у Дніпрі вулиця Калінінський узвіз отримала нову назву – Ярмарковий узвіз. Перші будинки тут з'явилися ще за часів Катеринослава – у 1880-х роках. Зводили їх для робочих заводів, але не як житло, а як прибуткові будинки для здачі кімнат та квартир в оренду. Досі на вулиці збереглося кілька старовинних будинків. Вони мирно сусідять із приватними дворами, збудованими після Другої світової війни. Це не перше перейменування цієї території. Раніше вона називалася Олександро-Невський узвіз і була перейменована у 1920-х роках.

Новости Днепра про Ярмарковий узвіз замість Калініна у Дніпрі: звідки взялася назва, і чим були важливі ярмарки для міста

Журналісти dnepr.info дізнались, чому були важливі ярмарки для нашого міста та чому саме на честь них було вирішено переменувати вулицю.

Великою популярністю в Катеринославі користувалися ринки та ярмарки. І якщо перші були постійним явищем, то другі відбувалися не так часто, були переважно приурочені до якихось дат і вважали справжньою подією. На ярмарок приїжджали продавці з різних міст та покупці із сусідніх сіл та містечок. Купити можна було все, що завгодно – від зерна та продуктів харчування до галантереї, корів та залізних виробів чи одяг з інших країн.

Щорічно в Катеринославі проходило щонайменше 3 великі ярмарки: Георгіївська, Петропавлівська та Іванівська. Доходи від ярмарків були частиною бюджету міста.

Новости Днепра про Ярмарковий узвіз замість Калініна у Дніпрі: звідки взялася назва, і чим були важливі ярмарки для міста

Крім трьох великих ярмарків у місті проходили менші ярмарки. Під час їхнього проведення можна було не лише скупитися, а й подивитися вистави (вечорами на ярмарках влаштовували вистави), поспілкуватися з людьми. На ярмарок намагалися надіти найкращий чи новий одяг, бо це була велика подія для всіх учасників.

Назва Ярмарковий узвіз вважається нейтральним і нагадує жителям про те, що ярмарки вносили суттєвий грошовий внесок у розвиток міста шляхом наповнення бюджету, а також були великою подією місцевих жителів.

 Читайте також:

 

Новости Днепра про Ярмарковий узвіз замість Калініна у Дніпрі: звідки взялася назва, і чим були важливі ярмарки для містаУкраїнська Новости Днепра про Ярмарковий узвіз замість Калініна у Дніпрі: звідки взялася назва, і чим були важливі ярмарки для містаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “Він обрав бути щасливим”: житель Дніпра влаштував “водне шоу” в фонтані ТЦ (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Вчора 22:13
    “Він обрав бути щасливим”: житель Дніпра влаштував “водне шоу” в фонтані ТЦ (ВІДЕО)

    Житель Дніпра купався у фонтані ТЦ.

    Пішла третя доба: у Дніпрі найдовший будинок у місті досі без світла через аварію
    Новини Дніпра
    Вчора 21:56
    Пішла третя доба: у Дніпрі найдовший будинок у місті досі без світла через аварію

    Проблему досі не вдалося вирішити.

    Пили мало води: у Дніпрі щонайменше четверо дітей постраждали від аномальної спеки
    Новини Дніпра
    Вчора 21:07
    Пили мало води: у Дніпрі щонайменше четверо дітей постраждали від аномальної спеки

    За останній тиждень четверо дітей потрапили до лікарні через тепловий…

    Заливають вулиці машинним мастилом: у Дніпрі 12 квартал тероризують дивні вандали
    Новини Дніпра
    Вчора 19:46
    Заливають вулиці машинним мастилом: у Дніпрі 12 квартал тероризують дивні вандали

    На 12 кварталі невідомі заливають громадські місця машинним мастилом.

    Наверх