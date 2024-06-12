“Наче Парфенон”: який вигляд міг мати залізничний вокзал у Дніпрі (ФОТО)

Залізничний вокзал у Дніпрі міг мати трохи інший вигляд.

Головна залізнична станція міста Дніпро “Дніпро-Головний” була відкрита у 1884 році й називалась тоді “Катеринослав”. За весь час свого існування вокзал пережив чимало. Невдовзі після завершення Другої світової зруйновану будівлю звели з нуля. Проєкт споруди розробив архітектор Олексій Душкін.

Проте від самого початку вокзал мав виглядати дещо інакше – ошатніше та епічніше, але через економію та політичні погляди, частину декору з проєкту в результаті прибрали.

У Facebook-спільноті “Історія у фотографіях. Катеринослав – Дніпропетровськ” оприлюднили початковий ескіз того, як міг виглядати вокзал.

Публікація спеціально для нашого одногрупника Анатолія. У нього нещодавно постало питання до мене з приводу будівництва нашого залізничного вокзалу. Побудували, і в 1951 році відкрили. Але, повністю, з метою економії та у світлі останніх політичних поглядів, прибрали всі декоративні елементи з фасаду будівлі. А так він міг би виглядати ось так, – йдеться в дописі.

Вокзал міг бути наче Римський Пантеон, завдяки високим баштам та декору з ліпнини.

Круто виглядає! “Римський Пантеон” в центрі – як елемент декору нашого залізничного вокзалу. Так, там повинні були бути стели, скульптури, ліплення, башти повинні були бути вище. Але, з усього цього залишили тільки ліплення стелі всередині зали. Можливо, це сила звички, але сьогоднішній вигляд вокзалу мені подобається більше, ніж цей Парфенон, – коментують жителі Дніпра. Читайте також:

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