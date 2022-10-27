Який радіаційний фон у Дніпрі та області 27 жовтня

У Дніпрі та Дніпропетровській області станом на 27 жовтня радіаційний фон складає 10-14 мкР/год. Тобто все в нормі!
Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.
Слід зазначити, що допустимим є фон зі значенням до 25 мкР/год.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині вода з-під крану пахне йодом.
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