Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Який радіаційний фон у Дніпрі та області 27 жовтня

Сьогодні 13:59
просмотров

Увага!

Новости Днепра про Який радіаційний фон у Дніпрі та області 27 жовтня

У Дніпрі та Дніпропетровській області станом на 27 жовтня радіаційний фон складає 10-14 мкР/год. Тобто все в нормі!

Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Слід зазначити, що допустимим є фон зі значенням до 25 мкР/год.

Новости Днепра про Який радіаційний фон у Дніпрі та області 27 жовтня

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині вода з-під крану пахне йодом.

Читайте також:

Новости Днепра про Який радіаційний фон у Дніпрі та області 27 жовтняУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Тхне лікарнею: на Дніпропетровщині вода з-під крану пахне йодом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:58
    Тхне лікарнею: на Дніпропетровщині вода з-під крану пахне йодом

    У Кривому Розі вода з-під крану тхне йодом.

    На Дніпропетровщині під час руху загорілася вантажівка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:19
    На Дніпропетровщині під час руху загорілася вантажівка

    У середу, 26 жовтня, о 16:57 на лінію «101» повідомили…

    Отруїлася грибами: у Дніпрі померла 8-річна дівчинка
    Новини Дніпра
    Вчора 18:28
    Отруїлася грибами: у Дніпрі померла 8-річна дівчинка

    Сьогодні, 26 жовтня, в одній із лікарень Дніпра померла 8-річна…

    Уперше за 12 років: на Перемозі на косі з води з’явився старий колісний пароплав (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 16:56
    Уперше за 12 років: на Перемозі на косі з води з’явився старий колісний пароплав (ФОТО)

    Через зниження рівня води у річці Дніпро на поверхню випливло…

    Наверх