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Який радіаційний фон у Дніпрі та області 24 жовтня

Сьогодні 10:47
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Усе в нормі!

Новости Днепра про Який радіаційний фон у Дніпрі та області 24 жовтня

У Дніпрі та Дніпропетровській області станом на 24 жовтня радіаційний фон складає 11-14 мкР/год.

Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Слід зазначити, що допустимим є фон зі значенням до 25 мкР/год.

Новости Днепра про Який радіаційний фон у Дніпрі та області 24 жовтня

Нагадаємо, раніше ми писали, якою буде погода у Дніпрі у понеділок. 

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