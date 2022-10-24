Який радіаційний фон у Дніпрі та області 24 жовтня

У Дніпрі та Дніпропетровській області станом на 24 жовтня радіаційний фон складає 11-14 мкР/год.
Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.
Слід зазначити, що допустимим є фон зі значенням до 25 мкР/год.
Нагадаємо, раніше ми писали, якою буде погода у Дніпрі у понеділок.
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