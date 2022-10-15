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Який радіаційний фон у Дніпрі та області 15 жовтня

Сьогодні 10:43
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Усе в нормі!

Новости Днепра про Який радіаційний фон у Дніпрі та області 15 жовтня

У Дніпрі та Дніпропетровській області станом на 15 жовтня радіаційний фон складає 11-14 мкР/год.

Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Слід зазначити, що допустимим є фон зі значенням до 25 мкР/год.

Новости Днепра про Який радіаційний фон у Дніпрі та області 15 жовтня

Нагадаємо, раніше ми писали, що вуличне освітлення знову запрацює на вулицях Дніпра: подробиці.

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Новости Днепра про Який радіаційний фон у Дніпрі та області 15 жовтняУкраїнська

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