Який продукт може замінити морську рибу: у ньому є омега-3, йод та вітамін D

Цікава та корисна інформація!

Продукт, про який мова йде, дослідники вивчали в ході робіт, пов’язаних з порушеннями когнітивних функцій головного мозку у людей з деменцією. Як з’ясувалося, він може допомогти і в разі наявності симптомів, і коли йдеться про профілактику недоумства.

Корисними властивостями морський продукт завдячує поживним речовинам, що входять до його складу. Головними з них вчені вважають омега та вітамін д поліненасичені жирні кислоти, йод, фосфор. Це не всі цінні нутрієнти, які містять морські водорості – йдеться саме про них.

У морських водоростях є вітаміни A, B12, залізо, кальцій. Але головний інтерес, на думку доктора Майкла Мослі, становить омега-3 ПНЖК. Незамінна жирна кислота вважається надзвичайно важливою для здоров’я. На жаль, людський організм не може її виробляти. Тому єдиним способом одержання омега-3 у достатній кількості є їжа або добавки. Якщо ж вам не до вподоби вживання морських продуктів завжди є вихід у вигляді добавок таких як омега и витамин д.

Доктор Мослі розповів, що сімейство омега-3 містить різні типи жирних кислот, але дві з них – ДГК (докозагексаєнова кислота) та ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) – становлять особливий інтерес. Крім інших переваг, вони підтримують здоров’я клітин головного мозку та допомагають їм контактувати один з одним.

У дослідженні 2022 року, підсумки якого набули розголосу в журналі Neurology, розказано, що вчені з Техаського університету виявили тісний зв’язок між рівнями ЕПК та ДГК у крові та здоров’ям мозку.

Після отримання зразків плазми та сканування мозку у 2000 добровольців середнього віку дослідники виявили, що люди з найвищим рівнем ЕПК та ДГК краще справлялися з когнітивними тестами. Вони мали менше ушкоджень клітин мозку, ніж випробувані з низьким рівнем цих двох речовин.

Єдиним реальним способом отримати високий рівень ЕПК та ДГК є:

жирна морська риба,

морські водорості;

харчові добавки.

Саме з цієї причини лікарі-дієтологи радять з’їдати кілька порцій оселедця, сардин, скумбрії, макрелю або лосося на тиждень. Однак є люди, які не переносять смаку морської риби. Ця їжа також не годиться для веганів та вегетаріанців. Мослі радить замінити рибу морськими водоростями, які за складом не поступаються лососями та її аналогами, повідомляє Daily Mail.

Українська

Автор: