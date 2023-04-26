“Якщо ви тут будете, то ніхто не ходитиме”: у Дніпрі стався конфлікт між власницею клубу та співробітниками ТЦК

У Дніпрі стався конфлікт з працівниками ТЦК в одному із клубів.

У одному із клубів Дніпра стався конфлікт між працівниками ТЦК та власницею. Відео сварки ширять в соцмережах.

Співробітник Територіального центру комплектування зайшли до приміщення клубу та хотіли перевірити документи у відвідувачів. Втім, їм завадила власниця закладу, яка почала вимагати, щоб вони пішли геть.

На відео, яке ширять в мережі, чути, що жінка досить емоційно говорить з представниками ТЦК та стверджує, що вони заважають її гостям відпочивати. У свою чергу, військові пояснили, що нікого не забиратимуть, а тільки перевірять документи та підуть геть.

Втім, таке пояснення власницю не влаштувало, тому вона досить емоційно проганяла військових, стверджуючи, що хтось з військових вже навідувався в клуб.

Коли ви приходитимете, то ходити (у клуб) ніхто не буде, – сказала власниця. Дніпряни стверджують, що конфлікт виник в елітному клубі Soho. Повне відео можна переглянути ТУТ.

Зауважимо, що нещодавно співробітникам ТЦК дозволили вручати повістки військовозобов’язаним незалежно від їхнього місця взяття на облік. А процес вручення має записуватися на камеру. Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чи заборонять військовозобов’язаним навчатися в університетах.

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