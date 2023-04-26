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“Якщо ви тут будете, то ніхто не ходитиме”: у Дніпрі стався конфлікт між власницею клубу та співробітниками ТЦК

Сьогодні 11:39
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У Дніпрі стався конфлікт з працівниками ТЦК в одному із клубів.

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У одному із клубів Дніпра стався конфлікт між працівниками ТЦК та власницею. Відео сварки ширять в соцмережах. 
 
Співробітник Територіального центру комплектування зайшли до приміщення клубу та хотіли перевірити документи у відвідувачів. Втім, їм завадила власниця закладу, яка почала вимагати, щоб вони пішли геть. 
 
На відео, яке ширять в мережі, чути, що жінка досить емоційно говорить з представниками ТЦК та стверджує, що вони заважають її гостям відпочивати. У свою чергу, військові пояснили, що нікого не забиратимуть, а тільки перевірять документи та підуть геть.
 
Втім, таке пояснення власницю не влаштувало, тому вона досить емоційно проганяла військових, стверджуючи, що хтось з військових вже навідувався в клуб. 
 

Коли ви приходитимете, то ходити (у клуб) ніхто не буде, – сказала власниця. 

Дніпряни стверджують, що конфлікт виник в елітному клубі Soho. Повне відео можна переглянути ТУТ

Зауважимо, що нещодавно співробітникам ТЦК дозволили вручати повістки військовозобов’язаним незалежно від їхнього місця взяття на облік. А процес вручення має записуватися на камеру. 

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чи заборонять військовозобов’язаним навчатися в університетах. 

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