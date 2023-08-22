Якщо втратив трудову: як підтвердити стаж та відновити книжку у Дніпрі у 2023 році

Інформація у трудовій книжці дає право її власнику одержувати ту чи іншу суму пенсії. Якщо книжка втрачена – її потрібно відновити.

Журналісти dnepr.info довідалися, як це можна зробити.

Онлайн-підтвердження

Якщо втрачена трудова книжка підтвердити стаж роботи можна онлайн. Для цього необхідно скористатися особистим кабінетом на порталі Пенсійного фонду України. Інформація про трудовий стаж кожного громадянина України зберігається в електронній базі ПФУ з 2000 року. Для її отримання потрібно авторизуватись на порталі за допомогою електронного підпису або Bank ID, потім у меню «Комунікації з ПФУ» вибрати розділ «Запит на отримання електронних документів. А потім – натиснути на «Виписку з ЕТК» та заповнити додаткові поля запиту. Про те, що запит прийнятий в обробку, свідчить відповідна інформація у розділі «Мої звернення». Там же згодом має з’явитися інформація про місця роботи.

Слова свідків та документи

Якщо потрібно відновити інформацію про трудовий стаж, отриманий до 2000 року, зробити це можна тільки офлайн, звернувшись до відділення Пенсійного фонду за місцем знаходження. Підтвердити стаж може довідка з місця роботи, витяг з наказу, табелі обліку робочого часу, особові рахунки та відомості про зарплату, посвідчення чи трудовий договір. Якщо компанія була ліквідована, то роботодавець повинен зберігати кадрову документацію протягом 75 років або може передати їх до архіву за місцезнаходженням. Тобто, документи потрібно буде шукати в архіві. Якщо фірма документи не зберегла та не передала до архіву, то підтвердити своє місце роботи там можна через суд.

Якщо місце роботи знаходиться на тимчасово окупованій території, підтвердити робочий стаж можна за допомогою свідків. Їх має бути щонайменше двоє. Свідки повинні написати заяву, де вказати період роботи людини, яка підтверджує свій трудовий стаж.

Відновити втрачену паперову книгу

Для відновлення паперового оригіналу трудової книги потрібно звернутися за місцем останньої роботи та написати заяву про її втрату. Через 15 днів заявнику має видати нову трудову з написом «Дублікат». Вона нічим не відрізнятиметься від попередньої і міститиме записи про загальний стаж роботи – просто сумарну кількість опрацьованих людиною років без вказівки підприємств та посад. Усю докладну інформацію можна буде отримати «пройшовшись» по інших місцях попередніх робіт.

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