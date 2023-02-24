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  • Якщо вартість товару на ціннику та на касі магазину виявилась різною: що робити і як повернути гроші

Якщо вартість товару на ціннику та на касі магазину виявилась різною: що робити і як повернути гроші

Сьогодні 18:02
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Останнім часом розплачуючись на касах у супермаркетах Дніпра можна побачити, що ціна вже «пробитого» товару на касі і на самому ціннику у торговому залі може не співпадати. Що робити, якщо натрапили на такий продукт і чи можна повернути гроші - різницю між оголошеною ціною та реальною - дізнавались журналісти dnepr.info.
Новости Днепра про Якщо вартість товару на ціннику та на касі магазину виявилась різною: що робити і як повернути гроші

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Ситуації, коли оголошена та реальна ціна товару на касі не збігається – це не рідкість для мешканців Дніпра. У випадку, якщо  натрапили на такий продукт не варто одразу кричати на касира або вимагати від нього одразу повернути кошти. Він не несе відповідальності за ціну товару, він просто «сканує» його на касі. Тому потрібно негайно звернутися до адміністратора магазину.

«У цьому випадку права споживача порушуються, він має право вимагати від адміністратора магазину відшкодування між ціною на ціннику та ціною у чеку. Відмова продати товар за ціною як на ціннику- це порушення прав», – каже адвокат Анастасія Андреєва.

Вона зазначила, що якщо магазин продає товар не за тією ціною, що була указана на ціннику, то такий супермаркет порушує статтю 633 Цивільного кодексу України.

Якщо різниця в оплаті та ціні товару стала помітною лише вдома, то потрібно зателефонувати до гарячої лінії магазину та залишити скаргу, або повернутися до торгової точки та показати цінник і чек адміністратору та вимагати повернення різниці.

«Регулює кодекс і зовнішній вигляд цінника. Напис про ціну на товар повинен бути чітким, його кінцева вартість, вказана на ціннику, повинна включати в себе всі податкові та не податкові обов’язкові платежі, які сплачує споживач. Вартість вказується за одну упаковку товару або одиницю вимірювання. Цінник на товарі повинен бути обов’язково», – зазначила Анастасія Андреєва.

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Новости Днепра про Якщо вартість товару на ціннику та на касі магазину виявилась різною: що робити і як повернути грошіУкраїнська Новости Днепра про Якщо вартість товару на ціннику та на касі магазину виявилась різною: що робити і як повернути грошіРусский

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