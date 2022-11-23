Якщо довго не буде електрики: де у Дніпрі знайти “Пункти незламності”

В Україні відкривають Пункти незламності на випадок тривалого відключення світла.

Учора президент оголосив про початок роботи “Пунктів незламності” – це місця, де у випадку аварійного відключення електрики та опалення зможуть перебувати люди.

Зазначається, що такі пункти перш за все з’являться в будівлях органів місцевої влади – в ОДА, міських та селищних радах. А також школах та дитсадках.

У Дніпрі такий пункт поки що один. Є декілька в селищах поблизу міста. Всього в Україні підготовані 4 тисячі таких місць і в майбутньому їх стане більше, адже проєкт тільки запустили.

Рекомендуємо вже зараз записати адреси найближчих “Пунктів незламності” або місць, де можна підзарядитися на випадок аварійного відключення зв’язку чи електроенергії.

На карті також є перелік закладів, де є генератори і які працюють навіть без світла. У випадку, якщо станеться форс-мажор та не буде довго світла через ракетні удари, у таких місцях теж можна попросити підзарядитися.

Знайти перелік всіх закладів можна на сайті.

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