Надбавка до пенсії у 2024 році для мешканців Дніпра: як порахувати індексацію самостійно

У березні на пенсіонерів Дніпра чекає індексація пенсій. За даними Пенсійного фонду України, пенсія підвищиться приблизно на 13%. Але підвищать суму виплат не всім, а розмір збільшення буде у кожного індивідуальним. Індексація проводиться для компенсації зростання цін та зарплат.

Журналісти dnepr.info розібралися, як самостійно можна порахувати суму збільшення пенсії.

Звідки взялися 13%

Згідно із Законом України, щороку у березні відбувається індексація пенсій. Виплати підвищуються на певний відсоток, а він, у свою чергу, залежить від суми інфляції за попередній рік та середнього зростання зарплат за останні три роки. Відсоток вважається половиною цих сум. Як зазначають у Міністерстві фінансів та Міністерстві соціальної політики у 2024 році це близько 13%. Точно сказати складно – остаточні підрахунки будуть зроблені лише наприкінці лютого, тож цифра може змінитися, хоч і не суттєво. Які надбавки бувають

Надбавки до пенсії бувають за необхідний стаж при досягненні 65 років, за вік та за кожен зайвий рік стажу. Індексація буде проводитись не на повний розмір пенсії, а лише на її частину, до якої не входять усі перераховані доплати. Наприклад, якщо пенсіонер отримує 3 тис грн пенсії з яких 1 тис це доплати, то на 13% буде проіндексовано лише 2 тис грн, тобто доплата може становити 260 грн. Але якщо сума проіндексованої пенсії буде меншою, ніж вже отримує пенсіонер, йому швидше за все буде проведено окрему доплату. Якою буде її сума – залежить від різних факторів: віку, стажу, зарплати під час роботи тощо. У кожного вона індивідуальна.

Кому проіндексують пенсію

Очікується, що підвищення торкнеться всіх, хто вийшов на пенсію понад три роки тому. Також поки що точно невідомо за якою формулою проводитимуть індексацію пенсії у 2024 році. В Уряді неодноразово заявляли, що буде застосовано новий розрахунок, де буде враховано не лише рівень інфляції, а й розмір зарплати, з якої було зроблено страхові внески. У такий спосіб пенсії хочуть осучаснити.

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