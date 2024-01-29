Який «Бепантен» обрати: мазь, крем чи спрей

Зовнішнє середовище може негативно впливати на шкіру дітей та дорослих, що призводить до виникнення почервонінь, опіків, подряпин та ран.

Ефективним засобом, що сприяє швидкому загоєнню подразнень та відновленню тканин є «Бепантен» (https://anc.ua/ru/product/bepanten). Препарат можна застосовувати з метою запобігання інфікуванню шкірного покриву та під час хронічних ушкодженнь.

Які переваги використання «Бепантену»

Дієвість засобу пояснюється його комбінованим складом. Як активні компоненти використовуються декспантенол та хлоргексидин. Декспантенол відіграє ключову роль у швидкості загоєння шкіри шляхом запуску внутрішніх ресурсів тканин та прискоренню регенерації внаслідок активізації клітинного метаболізму. Під час потрапляння у клітини речовина перетворюється у пантотенову кислоту, необхідну для формування слизових оболонок та відновленні пошкоджених ділянок. Вона забезпечує додаткове глибинне зволоження, що дає можливість позбутись сухості шкірних покровів.

«Хлоргексидин» завдяки вираженій антибактеріальній дії виступає як антисептик, але не створює дискомфортні відчуття у вигляді печіння та подразнення на відміну від подібних засобів зі спиртовою основою. Компонент має бактерицидну дію щодо грампозитивних бактерій, які найчастіше викликають шкірні інфекції. Здатність до регенерації тканин та зняття запального процесу дозволяє використання препарату для різних захворювань. «Бепантен» стане у пригоді при лікуванні укусів комах, подряпин і порізів, інфекційної екземи та нейродерміту, тріщин сосків під час грудного вигодовування, почервоніння і попрілостей у малюків.

Класифікація «Бепантену» за формою випуску

Препарат вважається справжнім рятівником для подразненої шкіри. Він приносить відчутне полегшення та прискорює загоєння ран будь-якої складності.

Варто лише правильно підібрати форму випуску «Бепантена», який випускається у вигляді:

Крему — підходить для використання на мокнучих ранках, створює захисний бар’єр на шкірі, перешкоджаючи розвитку подразнень та проникненню бактерій. Мазі — ефективна під час профілактики та лікування пелюшкового дерматиту, пришвидшує загоєння тріщин, подряпин та порізів. Крема плюс — завдяки подвійній дії прискорює регенерацію пошкоджених тканин та відновлення шкірних покровів. Спрею — незамінний у випадку, коли тісний контакт зі шкірою є небажаним, має легкий охолоджувальний ефект, що сприяє відчутному полегшенню при опіках та подразненнях.

Вибір форми «Бепантену» залежить від виду травми та її площі. З невеликими патологіями та почервоніннями добре справляється спрей. Крем можна застосовувати при необхідності додаткового живлення сухої й подразненої шкіри. При глибоких травмах краще застосовувати мазь, яка здатна глибше проникати в пори.

Українська

Автор: