Які вулиці в Дніпрі досі залишаються підтопленими
У Дніпрі досі підтоплено декілька вулиць.
Як повідомили в ДСНС, всього зафіксовано підтоплення 64 приватних домоволодінь у Дніпрі, з них 1 будинок.
Амур-Нижньодніпровський район: вулиця Перевіз – 35 домоволодінь (площа 2000 кв. м.); вулиця Вітряна – 1 домоволодіння (площа 600 кв. м.); вулиця Чарівна – 2 домоволодіння (площа 20 кв. м.); вулиця Малиновського – берегова територія, до об’єктів близько 5 метрів (площа 2000 кв. м). Новокодацький район: вулиця Набережна – 3 домоволодіння (площа 5320 кв. м.); провулок Казахський – 1 домоволодіння (70 кв. м.); вулиця Доблесна – 7 домоволодінь (2030 кв. м.). Самарський район: садівниче товариство «Кримське урочище» – 15 домоволодінь. Соборний район: вулиця Січеславська Набережна – пішохідну частину набережної (площа 150 кв. м.).
Крім цього, вода стоїть на території храму та нічного клубу.
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Українська Яна Юхименко
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