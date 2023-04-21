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Які вулиці в Дніпрі досі залишаються підтопленими

Сьогодні 10:30
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У Дніпрі досі підтоплено декілька вулиць.

Новости Днепра про Які вулиці в Дніпрі досі залишаються підтопленими

Як повідомили в ДСНС, всього зафіксовано підтоплення 64 приватних домоволодінь у Дніпрі, з них 1 будинок.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Перевіз – 35 домоволодінь (площа 2000 кв. м.);
  • вулиця Вітряна – 1 домоволодіння (площа 600 кв. м.);
  • вулиця Чарівна – 2 домоволодіння (площа 20 кв. м.);
  • вулиця Малиновського – берегова територія, до об’єктів близько 5 метрів (площа 2000 кв. м).

Новокодацький район:

  • вулиця Набережна – 3 домоволодіння (площа 5320 кв. м.);
  • провулок Казахський – 1 домоволодіння (70 кв. м.);
  • вулиця Доблесна – 7 домоволодінь (2030 кв. м.).

Самарський район:

  • садівниче товариство «Кримське урочище» – 15 домоволодінь.

Соборний район:

  • вулиця Січеславська Набережна – пішохідну частину набережної (площа 150 кв. м.).

Крім цього, вода стоїть на території храму та нічного клубу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Кам’янському рибу можна ловити руками.

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Новости Днепра про Які вулиці в Дніпрі досі залишаються підтопленимиУкраїнська

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