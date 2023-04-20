Які вулиці Дніпра досі без води через аварії: офіційна інформація

Водопостачання в Дніпрі відсутнє на деяких вулицях через аварійні роботи.

Станом на 18:00 бригада КП «Дніпроводоканал» завершила аварійні роботи на таких об’єктах:

– вул. Маяковського, 7. Відновлено водопостачання у селищах Волоське, Ракшівка, Кам’янка;

– вул. Калинова, 1. Відновлено водопостачання на вул. Калинова, 1, просп. Петра Калнишевського, 44-68 та вул. Богдана Хмельницького, 11а, 19а.

Також комунальники виконали аварійні роботи по вул. М. Рильського, 155, проте у зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. М. Рильського, 58 досі припинено водопостачання наступних вулиць: Рильського, Кожедуба, Моторна, Хутірська, Стефаника, Пристань, Човнова.

Наразі триває ліквідація пошкодження на водопроводі по вул. Слави, 73. Припинено водопостачання на вул. Слави, 63-99.

Водопостачання за зазначеними вище адресами відновлять до кінця дня.

Комунальники й надалі працюють за заявками містян щодо очищення засмічень на мережах водовідведення, а також щодо усунення пошкоджень на мережах водопостачання. Більшість цих робіт аварійні бригади проводять без відключення подачі води у будинки дніпрян.

Станом на 18:00 всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, завтра, 21 квітня з 8:00 до 17:00 припинено подачу електроенергії на вул. Центральна, 7, що у селищі Партизанське.

Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12.

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