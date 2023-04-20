Які вулиці Дніпра досі без води через аварії: офіційна інформація

Станом на 18:00 бригада КП «Дніпроводоканал» завершила аварійні роботи на таких об’єктах:
– вул. Маяковського, 7. Відновлено водопостачання у селищах Волоське, Ракшівка, Кам’янка;
– вул. Калинова, 1. Відновлено водопостачання на вул. Калинова, 1, просп. Петра Калнишевського, 44-68 та вул. Богдана Хмельницького, 11а, 19а.
Також комунальники виконали аварійні роботи по вул. М. Рильського, 155, проте у зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. М. Рильського, 58 досі припинено водопостачання наступних вулиць: Рильського, Кожедуба, Моторна, Хутірська, Стефаника, Пристань, Човнова.
Наразі триває ліквідація пошкодження на водопроводі по вул. Слави, 73. Припинено водопостачання на вул. Слави, 63-99.
Водопостачання за зазначеними вище адресами відновлять до кінця дня.
Комунальники й надалі працюють за заявками містян щодо очищення засмічень на мережах водовідведення, а також щодо усунення пошкоджень на мережах водопостачання. Більшість цих робіт аварійні бригади проводять без відключення подачі води у будинки дніпрян.
Станом на 18:00 всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі.
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, завтра, 21 квітня з 8:00 до 17:00 припинено подачу електроенергії на вул. Центральна, 7, що у селищі Партизанське.
Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
(056) 732-12-12
(095) 732-12-12
(096) 732-12-12
(073) 732-12-12.
Читайте також:
Автор:
Пішов з життя ветеринар Павло Іванович Лопата. Він був одним…
Військові знищили три пункти управління окупантів, а за Бахмут у…
Дуже скоро у Дніпрі має відкритися McDonald's.
У Нікополі оголосили підозру чоловіку, який пропагував комунізм в соцмережах.