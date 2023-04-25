Які університети Дніпра потрапили до ТОП-20 рейтингу Scopus

Про це йдеться в матеріалі сайту Освіта.ua.
Фахівці оприлюднили щорічний рейтинг ВНЗ України за показниками наукометричної бази Scopus. Під час підготовки враховувалися кількісні показники опублікованих наукових робіт та цитувань.
Тобто, як багато статей/журналів/інших наукових робіт видав кожен з навчальних закладів, та як часто ці роботи цитували.
У першу десятку увійшли університети Києва, Харкова, Одеси та Львова. На першій сходинці КНУ імені Тараса Шевченка, на другій – Каразіна в Харкові, а не третій позиції – ЛНУ імені Франка.
Дніпровські виші теж потрапили до рейтингу, але в ТОП-20. 13 місце посів Дніпровський державний медичний університет, за ним на 14-ому місці – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара та на 16 – опинився Український державний хіміко-технологічний університет.
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