Які товари та послуги подешевшали на Дніпропетровщині за попередній місяць

Фахівці підрахували, як продукти та послуги змінилися в ціні за вересень.

Про це повідомили в обласному управлінні статистики.

За словами фахівців, продукти та послуги на Дніпропетровщині минулого місяця тільки дорожчали, але були товари, які трохи знизилися в ціні.

Зокрема, у вересні знизилися ціни на деякі овочі – (на 5,6%), у тому числі капуста білокачанна – на 37,5%, буряк – на 34,3%, картопля – на 17,0%, морква – на 16,9%. Подешевшали продукти переробки зернових (на 2,7%), зокрема, крупи манні – на 8,0%, крупи гречані – на 4,1%, пшоно – на 2,8%, пластівці вівсяні – на 2,7%, крупи ячні – на 1,6%, борошно пшеничне – на 1,4%. Проте це зниження було тимчасовим, ціни на овочі знову зросли з жовтня.

Що ж стосується здорожчання продуктів, то всі рекорди били курячі яйца. Ціна на них зросла на 24,7%, на другому місці сало – на 15,6%. У межах 8,8–3,2% дорожче коштували свинина, цукор, фрукти, кондитерські вироби з цукру, риба та продукти з риби, рис.

Одяг і взуття стали дорожчими на 13,1%, а саме: взуття – на 15,5%, одяг – на 10,8%. Крім того, дещо подорожчали предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла (на 2,7%), алкогольні напої та тютюнові вироби.

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