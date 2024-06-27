Які розважальні заходи запланували в Дніпрі до Дня Конституції

У Дніпрі до Дня Конституції запланували розважальні заходи.

Цієї п’ятниці, 28 червня, Україна відзначить День Конституції. І хоча під час війни це не вихідний, але у Дніпрі все одно запланували кілька цікавих івентів на честь свята.

У Департаменті парків та рекреацій анонсували проведення кількох заходів для дорослих та дітей.

Так, у суботу, 29 червня, пройде захід до Дня Конституції України Weekend Park “Constitution Day”. Початок о 15:00. Локація – Літній театр парка ім.Т.Г.Шевченко.

Також у суботу, 29 червня, у парку Шевченка на Центральній алеї, влаштують розважальний захід для дітей до Дня Конституції України від Представництва Проджект Хоуп. Час: 15:00-17:00.

Будуть івенти й в Сквері Металургів, що в Новокодацькому районі. Там 29 червня проведуть свято вихідного дня для дітей. Час: 16:00-17:00.

Вхід на всіх заходи вільний.

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