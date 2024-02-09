Які послуги у лікарнях Дніпра безкоштовні: створено Гід за Програмою медичних гарантій

Національна служба здоров'я України розробила Гід за Програмою медичних гарантій. Це свого роду керівництво для українців, яке дає відповіді на різні питання, пов'язані з відвідуванням медустанови та купівлі в аптеці препаратів за програмою «Доступні ліки».

Журналісти dnepr.info дізналися, що можна почерпнути нового із цього Гіда.

Про пакети медичних послуг

Пакети медичних гарантій – це перелік послуг, які пацієнт може отримати у лікарні безкоштовно. За нього вже заплатила держава. У пакеті прописано обсяг послуг для пацієнтів – які це можуть бути аналізи, процедури тощо. А також прописані вимоги до медичної установи, які надає ці послуги: скільки там має бути лікарів, яке має бути обладнання, тощо.. Усього в НЗСУ розроблено 11 таких пакетів.

Пакети медичних гарантій доступні як пацієнтам комунальних медустанов, так приватних клінік, якщо вони відповідають вимогам НСЗУ. Усього у медзакладах можна отримати 11 пакетів.

Як отримати безкоштовну медичну допомогу

У Гіді докладно розписано, що необхідно пацієнту для отримання безкоштовної медичної допомоги від різних фахівців – від сімейного лікаря до профільного вузького спеціаліста. Перше, що слід зробити – це підписати декларацію із сімейним лікарем.

У Гіді прописано що означає «первинна» та «вторинна» медична допомога та як її отримати. Яка мета тієї чи іншої процедури.

Які послуги можуть бути платними

У Гіді детально прописано, які послуги в медустанові можуть бути платними. Так, якщо пацієнт звернувся для проведення процедури або аналізу без направлення, то ця послуга платна, крім звернення до гінеколога, стоматолога, психіатра, нарколога, фтизіатра, педіатра.

Також без направлення та безкоштовно можна звертатися до лікаря певної спеціалізації у якого хворий спостерігається. Заплатити доведеться за медичний огляд для отримання виїзної візи, періодичний профілактичний медогляд при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія, крім випадків, коли такі огляди проводяться за направленням органів державної служби зайнятості.

Заплатити потрібно буде і за проходження огляду для отримання права на отримання та носіння зброї.

До платних послуг відноситься зубне протезування, оздоровчий масаж, перебування у стаціонарі батьків разом із дитиною, вибір лікаря під час ведення пологів.

Як отримати ліки за програмою «Доступні ліки»

У Гіді детально прописано, як отримати ліки в аптеках Дніпра безкоштовно або з невеликою доплатою в рамках програми реімбурсації медичних препаратів. Прописано за яких недугів можуть виписати такі ліки, хто їх може виписати, де їх купити, тощо.

Гід можна завантажити на телефон, щоб він завжди був під рукою.

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