Які медобстеження потрібно пройти школярам Дніпра перед початком навчального року

У Дніпрі дітям перед початком навчання у школах потрібно пройти медогляд.

Діти, які йдуть у перший клас мають пройти обстеження у лора, офтальмолога, невролог та ортопеда. Також здається загальний аналіз сечі, крові та аналіз на цукор крові. Старші мають обстежитись у лора, хірурга, офтальмолога, невролога та здати загальний аналіз крові, сечі, цукру крові та ЕКГ. Для школярів, старших 15 років, додається і флюорографія.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

Після огляду педіатр чи сімейний лікар має видати необхідну для школи довідку № 086, де буде зазначена група для занять фізкультурою.

“Сімейний лікар робить і пробу Руф’є (реакція організму на фізичні вправи) дитині. Але не в усіх випадках вона потрібна. Якщо у дитини вже є побічне захворювання, наприклад, бронхіальна астма, то таке обстеження можуть не проводити. Усе — на розсуд лікаря. Оскільки і так зрозуміло, що дитина не входить до основної групи уроків фізкультури», – розповіла сімейна лікарка Олена.

Лікарка зазначила, що школярі до 14 років проходять медогляд у супроводі батьків, старшим дозволено самостійно.

Пройти медичне обстеження у вузьких спеціалістів можна протягом навчального року.

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