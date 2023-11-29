Які локації Дніпра можна побачити у старих фільмах: найпопулярніші місця – у районі набережної (ФОТО)

Раніше у Дніпрі знімали велику кількість фільмів. У всіх кінотеатрах країни на екранах показували різні локації міста. Багато режисерів знімали одні й ті самі місця, які нині є улюбленими місцями для прогулянок і відпочинку мешканців міста.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, які види Дніпра найчастіше з’являлися у фільмах. Виявилося, що найпопулярнішими локаціями у різних режисерів у Дніпрі був Монастирський острів, канатна дорога та ресторан «Маяк».

«Дивна відпустка»

Фільм «Дивна відпустка» розповідає про людей, які отримують нові квартири та насамперед влаштовують там ремонт. Головний герой фільму – виконроб Алексєєв за власним бажанням проводить свою відпустку за ремонтом квартири у новому будинку. Дія картини відбувається на житловому масиві Перемога, біля Монастирського острову та на набережній. У фільмі можна побачити нові будинки та колишній кінотеатр «Салют» із працюючим фонтаном.

Дуже багато у фільмі демонструється локація набережної у районі Монастирського острова.

Так, герої фільму ходять по набережній у районі парку Шевченка. За спиною одного из них можна побачити діючу канатну дорогу.

А ще – сидять у кафе під парасолькою біля самої води. Знаходиться кафе на набережній, біля мосту, що веде на острів.

Крім цього, герої відвідують ресторан «Маяк», гуляють біля Дніпра.

«Нам не дано передбачити»

Фільм розповідає про долю та роздуми архітектора Нестерова. Якось йому доручають врятувати чужий проект, і він вирушає у відрядження до міста, де провів дитинство та юність. Там він зустрічає своє старе кохання і отримує нові можливості для кар’єрного просування.

У фільмі можна побачити локації пляжу на Монастирському острові, канатну дорогу та ресторан «Маяк».

«Рідня»

У фільмі, що розповідає про сільську жінку Марію, яка приїхала до доньки в місто і намагається налагодити стосунки між донькою та її чоловіком серед парку Глоби, Південного вокзалу та Соборної площі, легко можна побачити панорамний вид з мосту, що веде на Монастирський острів, власне сам острів, набережну, причал з човнами.

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