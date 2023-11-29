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  • Які локації Дніпра можна побачити у старих фільмах: найпопулярніші місця – у районі набережної (ФОТО)

Які локації Дніпра можна побачити у старих фільмах: найпопулярніші місця – у районі набережної (ФОТО)

Сьогодні 17:17
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Раніше у Дніпрі знімали велику кількість фільмів. У всіх кінотеатрах країни на екранах показували різні локації міста. Багато режисерів знімали одні й ті самі місця, які нині є улюбленими місцями для прогулянок і відпочинку мешканців міста.

Новости Днепра про Які локації Дніпра можна побачити у старих фільмах: найпопулярніші місця – у районі набережної (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, які види Дніпра найчастіше з’являлися у фільмах. Виявилося, що найпопулярнішими локаціями у різних режисерів у Дніпрі був Монастирський острів, канатна дорога та ресторан «Маяк».

«Дивна відпустка»

Фільм «Дивна відпустка» розповідає про людей, які отримують нові квартири та насамперед влаштовують там ремонт. Головний герой фільму – виконроб Алексєєв за власним бажанням проводить свою відпустку за ремонтом квартири у новому будинку. Дія картини відбувається на житловому масиві Перемога, біля Монастирського острову та на набережній. У фільмі можна побачити нові будинки та колишній кінотеатр «Салют» із працюючим фонтаном.

Новости Днепра про Які локації Дніпра можна побачити у старих фільмах: найпопулярніші місця – у районі набережної (ФОТО)

Дуже багато у фільмі демонструється локація набережної у районі Монастирського острова.

Новости Днепра про Які локації Дніпра можна побачити у старих фільмах: найпопулярніші місця – у районі набережної (ФОТО)

Так, герої фільму ходять по набережній у районі парку Шевченка. За спиною одного из них можна побачити діючу канатну дорогу.

Новости Днепра про Які локації Дніпра можна побачити у старих фільмах: найпопулярніші місця – у районі набережної (ФОТО)

А ще – сидять у кафе під парасолькою біля самої води. Знаходиться кафе на набережній, біля мосту, що веде на острів.

Новости Днепра про Які локації Дніпра можна побачити у старих фільмах: найпопулярніші місця – у районі набережної (ФОТО)

Крім цього, герої відвідують ресторан «Маяк», гуляють біля Дніпра.

Новости Днепра про Які локації Дніпра можна побачити у старих фільмах: найпопулярніші місця – у районі набережної (ФОТО)

«Нам не дано передбачити»

Фільм розповідає про долю та роздуми архітектора Нестерова. Якось йому доручають врятувати чужий проект, і він вирушає у відрядження до міста, де провів дитинство та юність. Там він зустрічає своє старе кохання і отримує нові можливості для кар’єрного просування.

Новости Днепра про Які локації Дніпра можна побачити у старих фільмах: найпопулярніші місця – у районі набережної (ФОТО)

У фільмі можна побачити локації пляжу на Монастирському острові, канатну дорогу та ресторан «Маяк».

Новости Днепра про Які локації Дніпра можна побачити у старих фільмах: найпопулярніші місця – у районі набережної (ФОТО)

«Рідня»

У фільмі, що розповідає про сільську жінку Марію, яка приїхала до доньки в місто і намагається налагодити стосунки між донькою та її чоловіком серед парку Глоби, Південного вокзалу та Соборної площі, легко можна побачити панорамний вид з мосту, що веде на Монастирський острів, власне сам острів, набережну, причал з човнами.

Новости Днепра про Які локації Дніпра можна побачити у старих фільмах: найпопулярніші місця – у районі набережної (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Які локації Дніпра можна побачити у старих фільмах: найпопулярніші місця – у районі набережної (ФОТО)Українська Новости Днепра про Які локації Дніпра можна побачити у старих фільмах: найпопулярніші місця – у районі набережної (ФОТО)Русский

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