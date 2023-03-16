Які ліки в аптеках Дніпра можна отримати безкоштовно та що для цього потрібно

Постійний стрес, у якому живуть українці вже рік - позначається на здоров'ї. Навіть ті, хто раніше не скаржився на здоров'я, можуть відчувати головний біль, біль у серці та пригнічений настрій. Все це може бути ознакою захворювань серцево-судинної системи, що загрожує в майбутньому інсультом, інфарктом, загостренням хронічних недуг. Тому краще одразу проконсультуватися із сімейним лікарем. Для профілактики він може прописати таблетки, які в українських аптеках за наявності рецепту можна отримати безкоштовно або за половину вартості.

Незважаючи на повномасштабне вторгнення в Україні, продовжує працювати програма «Доступні ліки». Суть її в тому, що маючи при собі рецепт від лікаря, пацієнт може отримати в аптеці ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. У програму входять ліки від серцево-судинних недуг, бронхіальної астми, діабету II типу та не цукрового діабету, розлади психіки та поведінки, епілепсія, хвороба Паркінсона, хронічне обструктивне захворювання легень, а також препарати для профілактики інсультів та інфарктів.

У рецепті лікар вказує лише назву діючої речовини, тому провізор повинен запропонувати пацієнтові кілька препаратів різної цінової категорії, які може вибрати. Вартість цих ліків держава компенсує аптекам частково чи повністю. Ці препарати продаються в аптеках, які співпрацюють у НСЗУ. «Впізнати» їх можна за наклейкою на дверях.

Під час воєнного стану рецепт за програмою «Доступні ліки» може бути як в електронному, так і паперовому вигляді. Виписати його може будь-який сімейний чи черговий лікар, не обов’язково той, з ким укладено декларацію.

Отримати ліки за рецептом в аптеці може як пацієнт, так і його родичі.

Дізнатись список аптек Дніпра, які підписали договір з НСЗУ можна дізнатись за номером 16-77

Дізнатися, які препарати поширюється дію програми «Доступні ліки» можна тут.

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