Які імена батьки з Дніпропетровщини дають дітям, нароженим під час війни

У Кривому Розі батьки назвали своїх новонароджених двійнят, що з’явилися на світ 16 листопада, Мирославом та Мирославою. Таким чином вони підкреслили єдину мрію для всіх українців сьогодні - мир.

У Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції навели приклади найпопулярніших імен серед батьків Дніпропетровщини під час війни.

Найчастіше зустрічались хлопчики на ім’я:

Андрій, Артем, Богдан, Віктор, Владислав, Володимир, Давид, Данило, Денис, Дмитро, Іван, Ігор, Ілля, Кирило, Костянтин, Лев, Марк, Матвій, Михайло, Олег, Олександр, Тимофій, Ярослав.

Дівчаток частіше за все називали:

Аліса, Анастасія, Анна, Варвара, Вікторія, Дар’я, Єва, Злата, Катерина, Марія, Мілана, Поліна, Софія.

Рідковживаними стали чоловічі імена:

Ахіллес, Бйорн, Вартан, Всеволод, Герман, Гліб, Гордій, Даміан, Джейкоб, Емануіл, Єлізар, Ізмаїл, Левко, Леон, Лук’ян, Любомир, Маркіян, Норайр Октавіан, Олесь.

Не так часто зустрічались і дівчатка на ім’я:

Аглая, Алана, Альдія, Афіна, Білана, Божена, Ванесса, Даяна, Домініка, Глафіра, Жизель, Златослава, Лєона, Луїза, Лукерія, Маліка, Мантикора, Міка, Міра, Мірель, Олівія, Орися, Пауліна, Русаліна, Софія-Магдаліна, Сабіна, Стефанія, Суламіта та Ясемін.

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