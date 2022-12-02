Які імена батьки з Дніпропетровщини дають дітям, нароженим під час війни

У Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції навели приклади найпопулярніших імен серед батьків Дніпропетровщини під час війни.
Найчастіше зустрічались хлопчики на ім’я:
Андрій, Артем, Богдан, Віктор, Владислав, Володимир, Давид, Данило, Денис, Дмитро, Іван, Ігор, Ілля, Кирило, Костянтин, Лев, Марк, Матвій, Михайло, Олег, Олександр, Тимофій, Ярослав.
Дівчаток частіше за все називали:
Аліса, Анастасія, Анна, Варвара, Вікторія, Дар’я, Єва, Злата, Катерина, Марія, Мілана, Поліна, Софія.
Рідковживаними стали чоловічі імена:
Ахіллес, Бйорн, Вартан, Всеволод, Герман, Гліб, Гордій, Даміан, Джейкоб, Емануіл, Єлізар, Ізмаїл, Левко, Леон, Лук’ян, Любомир, Маркіян, Норайр Октавіан, Олесь.
Не так часто зустрічались і дівчатка на ім’я:
Аглая, Алана, Альдія, Афіна, Білана, Божена, Ванесса, Даяна, Домініка, Глафіра, Жизель, Златослава, Лєона, Луїза, Лукерія, Маліка, Мантикора, Міка, Міра, Мірель, Олівія, Орися, Пауліна, Русаліна, Софія-Магдаліна, Сабіна, Стефанія, Суламіта та Ясемін.
Читайте также:
Автор:
На жаль, серед нас є люди, які звикли тільки ламати.
Танкіст 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергій, позивний “НШ”, отримав нагороду…
Укрзалізниця повернула потяг із Дніпра до Львова.
У департаменті транспорту міськради відповіли, що робити власникам проїзних квитків…