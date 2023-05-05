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Які екскурсії та події можна відвідати мешканцям Дніпра в травні

Сьогодні 16:03
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Які події можна відвідати дніпрянам у травні.

Новости Днепра про Які екскурсії та події можна відвідати мешканцям Дніпра в травні

У Туристичному інформаційному центрі підготували перелік цікавих травневих екскурсії, де дніпряни зможуть культурно відпочити та трохи більше дізнатися про місто, в якому живуть. 

6 травня

14:00 та 16:00 Авторська екскурсія від О. Поля у проєкті Dnipro History Talks Музей історії Дніпра

7 травня

11:00 Полювання на Запорожець Технічний музей «Машини Часу»
12:00 Автобусна екскурсія «Містика катеринославської архітектури»
12:00 та 14:00 Квест-екскурсія «У пошуках Дніпровських скарбів» Музей історії Дніпра
14:00 пішохідна екскурсія-візуалізація “Серце міста” Музей історії Дніпра
19:00 КОСМІЧНА ОПЕРА Planetarium Noosphere Dnipro

13 травня

14 травня

12:00 “Sweet flowers” до Дня матері Центральна міська бібліотека – м. Дніпро
13:00 Екскурсія «Невідомий Дніпро: вул. Володимира Антоновича» Екскурсії по Дніпру

17 травня

12:00 Екскурсія “Козацькому роду нема переводу” Туристичний Інформаційний Центр м. Дніпро

20 травня

14:00 Екскурсія за лаштунки Театру ім. Т. Г. Шевченка + (за бажанням) відвідування вистави «Сватання на Гончарівці» ПрогулянкиДніпром, екскурсійний клуб

28 травня

Дніпровське блукання. Двори і підворіття-2 Екскурсії по Дніпру

31 травня

12:00 Екскурсія “Від скіфів до сьогодення” Туристичний Інформаційний Центр м. Дніпро
 
У Туристичному центрі зазначили, що події ще будуть доповнюватися ТУТ.

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