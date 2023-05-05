Які екскурсії та події можна відвідати мешканцям Дніпра в травні

Які події можна відвідати дніпрянам у травні.

У Туристичному інформаційному центрі підготували перелік цікавих травневих екскурсії, де дніпряни зможуть культурно відпочити та трохи більше дізнатися про місто, в якому живуть.

6 травня

14:00 та 16:00 Авторська екскурсія від О. Поля у проєкті Dnipro History Talks Музей історії Дніпра

7 травня

12:00 Автобусна екскурсія «Містика катеринославської архітектури»

13 травня

14 травня

17 травня

28 травня

31 травня

У Туристичному центрі зазначили, що події ще будуть доповнюватися ТУТ

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