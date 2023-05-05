Які екскурсії та події можна відвідати мешканцям Дніпра в травні

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У Туристичному інформаційному центрі підготували перелік цікавих травневих екскурсії, де дніпряни зможуть культурно відпочити та трохи більше дізнатися про місто, в якому живуть.
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