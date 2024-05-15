Які документи потрібно міняти мешканцям Дніпра під час перейменування вулиці: список

Нещодавно у Дніпрі нові назви отримали кілька десятків вулиць. Тепер мешканці вулиць із новими назвами запитують: чи потрібно їм міняти документи у зв'язку з перейменуванням і як вносити до різних документів зміни.

Журналісти dnepr.info розбиралися, які та коли документи слід змінювати у цьому випадку.

Чи потрібно міняти паспорт

Чинний Закон України говорить про те, що мешканці перейменованих вулиць не зобов’язані змінювати паспорт у зв’язку із перейменуванням вулиці, де мешкає людина. Але при зміні паспорта (планової, у разі його втрати або зміни прізвища) зміни зникнуть автоматично.

Чи потрібно міняти документи на нерухомість

Якщо не плануєте продавати квартиру чи будинок на перейменованій вулиці – документи на нерухомість міняти не потрібно. У цьому випадку документи зі «старою» назвою мають таку саму юридичну силу, якби в них було вписано нову назву території.

Але власник нерухомості може звернутися до органу держреєстрації прав на нерухоме майно із заявою про внесення змін. Робити це потрібно у разі продажу майна або його дарування.

Чи потрібно міняти документи підприємцям

А ось для юридичної особи зміни назва вулиці якою вона зареєстрована обов’язково. Підприємцям потрібно внести зміни до установчих документів, змінити дані в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб, виготовити нові печатки та бланки, а також повідомити банку та контрагентів про зміну реквізитів у чинних договорах.

Зміни назви вулиці, на якій зареєстрована юридична особа, тягне за собою зміну місцезнаходження підприємства або установи. Але у Законі України він прописано граничних термінів для зміни відомостей. Тобто підприємець сам вирішує, коли потрібно реєструвати зміни.

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