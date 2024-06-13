Яка вулиця Дніпра повертає у минуле на 100 років: віконниці на вікнах та будинки 1890-х років побудови - Днепр Инфо
Яка вулиця Дніпра повертає у минуле на 100 років: віконниці на вікнах та будинки 1890-х років побудови
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Сегодня 12:38

Вулиця Кониського знаходиться практично у самому центрі міста. Більшості жителів Дніпра вона більше відома під назвою «Володарського». Це одна з найстаріших вулиць у місті. Перша її назва Степова.

Новости Днепра про Яка вулиця Дніпра повертає у минуле на 100 років: віконниці на вікнах та будинки 1890-х років побудови

Журналісти dnepr.info дізналися історію цієї вулиці.

За задумом міських архітекторів, вулиця мала бути довгою та доходити до центрального проспекту. На генеральному плані міста в 1805 передбачалося, що вона продовжуватиме лінію, де зараз знаходиться вулиця Виконкомівська. Але насправді вийшло інакше і до 1850-х років вулиця з’явилася, але була вона набагато вищою за проспект – на цілих три квартали.

Новости Днепра про Яка вулиця Дніпра повертає у минуле на 100 років: віконниці на вікнах та будинки 1890-х років побудови

З назвою теж не задалося – міська влада не могла довго визначитися і вирішила назвати «Степовою», оскільки за вулицею відразу починався степ, де місцеві жителі випасали худобу. Більшість будинків на вулиці були одноповерховими, частина з них – і зовсім дерев’яними.

Новости Днепра про Яка вулиця Дніпра повертає у минуле на 100 років: віконниці на вікнах та будинки 1890-х років побудови

Жили на Степовій головним чином ремісники, дрібні підприємці, чиновники та вчителі. У 1909 році вулиця стала називатися Петровською, в 1923 знову одержала нову назву: «Володарського».

Новости Днепра про Яка вулиця Дніпра повертає у минуле на 100 років: віконниці на вікнах та будинки 1890-х років побудови

2015 року в рамках декомунізації вулицю перейменували на честь Олександра Кониського. Український поет у 1860-1870-х роках був у Катеринославі на засланні.

Новости Днепра про Яка вулиця Дніпра повертає у минуле на 100 років: віконниці на вікнах та будинки 1890-х років побудови

Досі на вулиці можна побачити невеликі будинки, яким 100 і більше років. Багато з них побудовано з катеринославської цегли. Фасади будинків не прикрашає багата ліпнина або химерні статуї, в основному це звичайні старі будиночки.

Новости Днепра про Яка вулиця Дніпра повертає у минуле на 100 років: віконниці на вікнах та будинки 1890-х років побудови

Завітавши на вулицю здається, що потрапив на кілька років у минуле, настільки незвично бачити таку велику кількість старих будинків, яким виповнилось більше 100 років, на багатьох вікнах досі є віконниці. Про сучасність нагадують лише пластикові вікна, кондиціонери та де-не-де змінений на більш сучасний фасад будівель.

Новости Днепра про Яка вулиця Дніпра повертає у минуле на 100 років: віконниці на вікнах та будинки 1890-х років побудови

за матеріалами О. Присягіної

фото: О. Присягіна, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

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Новости Днепра про Яка вулиця Дніпра повертає у минуле на 100 років: віконниці на вікнах та будинки 1890-х років побудовиУкраїнська Новости Днепра про Яка вулиця Дніпра повертає у минуле на 100 років: віконниці на вікнах та будинки 1890-х років побудовиРусский

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