Журналісти dnepr.info дізналися історію цієї вулиці.
За задумом міських архітекторів, вулиця мала бути довгою та доходити до центрального проспекту. На генеральному плані міста в 1805 передбачалося, що вона продовжуватиме лінію, де зараз знаходиться вулиця Виконкомівська. Але насправді вийшло інакше і до 1850-х років вулиця з’явилася, але була вона набагато вищою за проспект – на цілих три квартали.
З назвою теж не задалося – міська влада не могла довго визначитися і вирішила назвати «Степовою», оскільки за вулицею відразу починався степ, де місцеві жителі випасали худобу. Більшість будинків на вулиці були одноповерховими, частина з них – і зовсім дерев’яними.
Жили на Степовій головним чином ремісники, дрібні підприємці, чиновники та вчителі. У 1909 році вулиця стала називатися Петровською, в 1923 знову одержала нову назву: «Володарського».
2015 року в рамках декомунізації вулицю перейменували на честь Олександра Кониського. Український поет у 1860-1870-х роках був у Катеринославі на засланні.
Досі на вулиці можна побачити невеликі будинки, яким 100 і більше років. Багато з них побудовано з катеринославської цегли. Фасади будинків не прикрашає багата ліпнина або химерні статуї, в основному це звичайні старі будиночки.
Завітавши на вулицю здається, що потрапив на кілька років у минуле, настільки незвично бачити таку велику кількість старих будинків, яким виповнилось більше 100 років, на багатьох вікнах досі є віконниці. Про сучасність нагадують лише пластикові вікна, кондиціонери та де-не-де змінений на більш сучасний фасад будівель.
за матеріалами О. Присягіної
фото: О. Присягіна, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»
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