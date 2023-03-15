Яка ситуація з водою та теплом у Дніпрі на вечір 15 березня

Бригада КП «Дніпроводоканал» Центрального району також завершила аварійно-відновлювальні роботи на водогоні Д 200 мм за адресою по вул. Князя Ярослава Мудрого, 49. Вони проводилися без відключення водопостачання.

Комунальники продовжують працювати на ліквідації аварії по вул. Майдан Озерний, 16, припинено водопостачання по вул. Майдан Озерний 17 та вул. Рожкова 2, 7, 8. Подачу води за цими адресами буде відновлено по завершенню робіт.

Станом на 18:00 комунальні служби Дніпра завершують роботу за заявками жителів міста про засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також за зверненнями про пошкодження на мережах водопостачання.

Приватна енергетична компанія ЦЕК повідомляє, що 16 березня з 08:00 до 17:00 у Дніпрі будуть планові роботи за такими адресами:

вул. Інженерна: 12;

вул. Козака Мамая: 12, 14, 16, 18, 20;

вул. Казакевича: 9;

вул. Робоча, 65;

вул. Надії Алєксєєнко: 100;

вул. 152 Дивізії: 2, 2а, 4, 4а, 6;

просп. Богдана Хмельницького: 109;

вул. Єрмолової: 50а.

Міська влада опікується об’єктами критичної інфраструктури та робить все можливе, аби ніщо не вплинуло на їх роботу. Всі проблемні ситуації з подачею води та тепла в будинки дніпрян міська влада тримає на контролі та вирішує у найкоротші терміни.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради: