Яка ситуація з водою та теплом у Дніпрі на вечір 15 березня

Про роботи на мережах теплопостачання.
Бригада приватної енергетичної компанії ДТЕК завершила роботи та відновила живлення тепло-розподільчому пункту (ТРП) по вул. В. Антоновича.
Також енергетики уже виконали аварійні роботи у будинковій котельні, яка опалює будинки по вул. О.Гончара, 32 та Л. Лук‘яненка, 31.
Бригада КП «Теплоенерго» продовжує аварійно-відновлювальні роботи на теплотрасі. Поки що без тепла 5 будинків та школа за наступними адресами:
Теплопостачання буде відновлено по завершенні робіт.
Про роботи на мережах водопостачання.
Станом на 18:00 аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» виконала роботи на просп. Петра Калнишевського 10, відновлено подачу води за такими адресами:
Читайте також:
Автор:
Злочин стався 11 березня близько 19.50 біля одного з магазинів…
У підвалі гімназії №39 у Кам'янському знайшли трупи котів. Безпритульних…
Серед затриманих – місцеві мешканці, зокрема і з кримінальним досвідом.…
Магнітна буря середньої сили накриє землю 15 і 16 березня.…