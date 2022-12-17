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Яка ситуація з теплом та водою у Дніпрі

Сьогодні 10:57
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У Дніпрі розповіли про ситуацію з опаленням та водопостачанням.

Новости Днепра про Яка ситуація з теплом та водою у Дніпрі

Як повідомили в департаменті благоустрою Дніпровської міськради, станом на 10:00 у місті ситуація з енергопостачанням залишається складною.

Яка ситуація з теплом?

Станом на 10:00 запущено будинкові котельні по вул. Воскресенській, Пожежній, Будівельників, Береговій, Аграрній та Івана Мазепи.

Районні котельні досі зупинено через відсутність електроенергії від ДТЕК чи ЦЕК.

На Лівобережній частині міста працює 1 районна котельня, але тиск води знижується.

У КП “Теплоенерго” зазначають, що роботу котелень та тепло-розподільчих пунктів відновлюють одразу як на них подають електроенергію. Проте через часті перепади напруги – ситуація у Дніпрі щодо роботи об’єктів теплопостачання постійно змінюється.
 

Станом на 10:00 через відсутність водопостачання (немає електроенергії на підвищувальній насосній станції) досі не запущена робота 4 котелень Центрального району. Без опалення зараз знаходяться 169 будинків по пр. Поля, вул. Полєтаєва та вул. Новосільна.

Працівники КП «Коменергосервіс» з 5 години ранку заповнювали систему теплопостачання на ж/м Придніпровськ та ж/м Сонячний від ТЕС. Проте через несправності на станції з 9:00 роботу тимчасово призупинено. Орієнтовно роботи продовжаться о 13:00.
 
Через відсутність тиску холодного водопостачання поки не запущена робота котелень на ж/м Північній.
 
Яка ситуація з водою?
 
Учора ввечері комунальники запустили насосні станції. Вночі мешканцям низової частини правого берега (від Парусу до Перемоги-6) та лівобережної частини міста мали дати воду і нормальне водопостачання повинно було повернутися о 9 ранку.
 
За словами дніпрян, вночі воду дали, але уже вранці вона зникла. Поки що Дніпроводоканал не повідомляв в чому проблема.
 
Обласне комунальне підприємство, що постачає воду мешканцям верхової частини правого берега (Тітова, Робоча, Гагаріна, Криворізька, Будівельників, Богдана Хмельницького) поки що очікує завершення ремонтних робіт з боку Укренерго, тож відновлення водопостачання планується там лише близько 15:00 17-го грудня.

 

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Новости Днепра про Яка ситуація з теплом та водою у ДніпріУкраїнська

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