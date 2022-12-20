Як зв’язатися з водоканалом у Дніпрі: номери телефонів та чат-бот

Сьогодні КП «Дніпроводоканал» у Дніпрі разом з ДТЕКом одні з найпопулярніших служб, куди намагаються додзвонитися мешканці міста. Журналісти dnepr.info вирішили зібрати в одному тексті номери контакт-центру підприємства, а також дізнались, як з ним зв'язатися у соціальних мережах та за допомогою месенджерів.

Вони стануть в пригоді не лише тим, хто хоче дізнатися, коли дадуть воду, а й тим, кому потрібно передати покази лічильника, а в особистий кабінет на сайті КП вони зайти не можуть.

Дізнатися про відключення води та проведення аварійних робіт оперативно можна на сторінці КП «Дніпроводоканал» у соціальній мережі. Нова інформація там з’являється і в тому числі, коли в Дніпрі проводяться аварійні та планові відключення світла, що впливають на постачання води до квартир та будинків людей. Там же можна переглянути актуальну поштову адресу підприємства в мережі та поставити запитання.

Ті, хто хоче дізнатися чому в будинку немає води та поставити будь-які інші питання можуть також зробити це за телефонами контакт-центру: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12- 12, (073) 732-12-12.

Передати покази водного лічильника можна за номером (056) 719-93-86, але у кого не працює стаціонарний телефон можуть скористатися ботами. Ось тут можна знайти посилання для спілкування через Viber, а тут – для Telegram.

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