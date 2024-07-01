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  • Як зсередини виглядає супермаркет понівечений під час ракетної атаки на Дніпро 1 липня (ФОТО)

Як зсередини виглядає супермаркет понівечений під час ракетної атаки на Дніпро 1 липня (ФОТО)

Сьогодні 12:05
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У Дніпрі під час ракетної атаки сильно розтрощило супермаркет.

Новости Днепра про Як зсередини виглядає супермаркет понівечений під час ракетної атаки на Дніпро 1 липня (ФОТО)

Майже відразу після вибуху, який пролунав у Дніпрі вночі 1 липня, з’явилося повідомлення про те, що вибуховою хвилею понівечило супермаркет. Цю інформацію офіційно підтвердили в ОВА. Згодом голова обласної ради Дніпра Микола Лукашук оприлюднив фото з магазину який постраждав через обстріл. 

Нині працівники супермаркету займаються прибиранням всередині магазину. Судячи з фото, у торговельній залі обвалилася стеля, а також повалило стелажі. 

Новости Днепра про Як зсередини виглядає супермаркет понівечений під час ракетної атаки на Дніпро 1 липня (ФОТО)

Каси супермаркету вкрилися пилюкою. 

Новости Днепра про Як зсередини виглядає супермаркет понівечений під час ракетної атаки на Дніпро 1 липня (ФОТО)

Сама будівля вціліла, а ось всередині вибухова хвиля наробила біди. 

Коли магазин зможе відновити роботи – невідомо. Наразі адміністрація підраховує збитки.

Новости Днепра про Як зсередини виглядає супермаркет понівечений під час ракетної атаки на Дніпро 1 липня (ФОТО)

У соцмережах також оприлюднили відео того, як зсередини виглядає понівечений супермаркет. 

Нагадаємо, через ракетний удар пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та два освітніх заклади. 

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Новости Днепра про Як зсередини виглядає супермаркет понівечений під час ракетної атаки на Дніпро 1 липня (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як зсередини виглядає супермаркет понівечений під час ракетної атаки на Дніпро 1 липня (ФОТО)Русский

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