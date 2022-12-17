Як зробити повербанк з батарейок (ІНСТРУКЦІЯ)

У час, коли світло може зникнути будь-якої миті не зайвим матиме під рукою саморобний повербанк. Він допоможе зарядити телефон, до нього можна підключити світлодіодну стрічку, щоб вона освітлювала кімнату чи гірлянду.

Повербанк можна зробити самостійно, в домашніх умовах. Для цього нам знадобляться пальчикові батареї, паяльник, скоби від степлера або нікілієва стрічка, ізолента.

Перше, що потрібно зробити – правильно встановити батарейки. Їх у нас має бути парне число, наприклад, 12. Для початку беремо 4 штуки і ставимо їх так, щоб «мінус» був внизу, а «плюс» – вгорі.

Далі ставимо ще один ряд з трьох батарейок, але вже навпаки, «плюс» повинен бути внизу, а «мінус2 – вгорі. Третій ряд аналогічний першому. Все це ми змотуємо за допомогою ізоленти. Зовні це схоже на цеглину.

При паралельному з’єднанні однакових елементів, ємність збільшиться і дорівнюватиме сумі ємностей всіх акумуляторів. А максимальний струм дорівнюватиме сумі всіх струмів акумуляторів. Тому можна самостійно порахувати, яка потужність буде у саморобного пауербанку. Вона залежить від потужності та кількості батарейок.

Далі ми з’єднуємо контакти в паралельний ланцюг за допомогою скоб від степлера чи дроту. Їх потрібно припаяти до батарейок. Після – з’єднуємо ланцюги послідовно. Перед паянням потрібно всі поверхні знежирити.

Роз’єм USB підключаємо до висновків пальчикових батарейок за допомогою кабелю – також припаюємо його. Все готово.

Але такий повербанк не можна буде зарядити по-новому та знову працювати з ним. Пристрій одноразовий. Його потужність та тривалість роботи залежить від кількості та якості батарейок.

Замість батарей також можна використовувати акумулятори, але тоді нам знадобиться припаяти до них ще й балансувальний роз’єм, який «стежитиме», щоб напруга у всіх елементах батареї була однакова і дозволить заряджати наш саморобний пауербанк.

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