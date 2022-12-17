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Як зробити повербанк з батарейок (ІНСТРУКЦІЯ)

Сьогодні 16:16
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У час, коли світло може зникнути будь-якої миті не зайвим матиме під рукою саморобний  повербанк. Він допоможе зарядити телефон, до нього можна підключити світлодіодну стрічку, щоб вона освітлювала кімнату чи гірлянду.

Новости Днепра про Як зробити повербанк з батарейок (ІНСТРУКЦІЯ)

Повербанк можна зробити самостійно, в домашніх умовах. Для цього нам знадобляться пальчикові батареї, паяльник, скоби від степлера або нікілієва стрічка, ізолента.

Перше, що потрібно зробити – правильно встановити батарейки. Їх у нас має бути парне число, наприклад, 12. Для початку беремо 4 штуки і ставимо їх так, щоб «мінус» був внизу, а «плюс» – вгорі.

Новости Днепра про Як зробити повербанк з батарейок (ІНСТРУКЦІЯ)

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Далі ставимо ще один ряд з трьох батарейок, але вже навпаки, «плюс» повинен бути внизу, а «мінус2 – вгорі. Третій ряд аналогічний першому. Все це ми змотуємо за допомогою ізоленти. Зовні це схоже на цеглину.

Новости Днепра про Як зробити повербанк з батарейок (ІНСТРУКЦІЯ)

При паралельному з’єднанні однакових елементів, ємність збільшиться і дорівнюватиме сумі ємностей всіх акумуляторів. А максимальний струм дорівнюватиме сумі всіх струмів акумуляторів. Тому можна самостійно порахувати, яка потужність буде у саморобного пауербанку. Вона залежить від потужності та кількості батарейок.

Новости Днепра про Як зробити повербанк з батарейок (ІНСТРУКЦІЯ)

Далі ми з’єднуємо контакти в паралельний ланцюг за допомогою скоб від степлера чи дроту. Їх потрібно припаяти до батарейок. Після – з’єднуємо ланцюги послідовно. Перед паянням потрібно всі поверхні знежирити.

Новости Днепра про Як зробити повербанк з батарейок (ІНСТРУКЦІЯ)

Роз’єм USB підключаємо до висновків пальчикових батарейок за допомогою кабелю – також припаюємо його. Все готово.

Новости Днепра про Як зробити повербанк з батарейок (ІНСТРУКЦІЯ)

Але такий повербанк не можна буде зарядити по-новому та знову працювати з ним. Пристрій одноразовий. Його потужність та тривалість роботи залежить від кількості та якості батарейок.

Новости Днепра про Як зробити повербанк з батарейок (ІНСТРУКЦІЯ)

Замість батарей також можна використовувати акумулятори, але тоді нам знадобиться припаяти до них ще й балансувальний роз’єм, який «стежитиме», щоб напруга у всіх елементах батареї була однакова і дозволить заряджати наш саморобний пауербанк.

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Новости Днепра про Як зробити повербанк з батарейок (ІНСТРУКЦІЯ)Українська Новости Днепра про Як зробити повербанк з батарейок (ІНСТРУКЦІЯ)Русский

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