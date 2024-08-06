Як житловий масив Сонячний у Дніпрі виглядав понад 50 років тому: маленькі будиночки, річка та «сталінки»

Житловий масив Сонячний у Дніпрі з'явився на початку 1970-х років. Будували його ударними темпами та звели практично у рекордні терміни. До цього на місці житлового масиву була практично порожня територія, яку в народі називали «Сахалін».

Журналісти dnepr.info спробували дізнатися, звідки пішла назва.

На місці пустиря на лівому березі Дніпра стояло кілька приватних будинків та дві «сталінки» на 3 та 4 поверхи заввишки. Стояли вони на березі річки. Також на селищі була школа та лікарня.

Назва «Сахалін» виникла у середині 1930-х років. Версій її походження кілька. Одна з них каже, що назва походить від того, що біля річки була бухта, а селище Сахалін, що починалося поруч, символізувало свого роду «материк» звідси його так і прозвали. Ще є версія, що селище знаходилося далеко від центру і тому отримало таку назву. Але все це міські легенди та реальну версію походження «Сахаліну» ніхто вже не пам’ятає.

Підготовка до будівництва нового житлового масиву розпочалася наприкінці 1960-х років, коли на лівому березі почали намивати берег для будівництва будинків. Селище, що знаходилося неподалік води, після намиву берега опинилося в середині житлового масиву, перед ним виросли кілька багатоповерхових будинків.

Спочатку житловий масив Сонячний планували назвати «Лазурним» і зробити його трохи більше, але в першому випадку ще при будівництві інженери-проектувальники зазначили, що на територію постійно світить сонце, а в другому освоїти більше територій завадила приватна забудова та підтоплення, які неможливо було ліквідувати повністю і зводити на їхньому місці будівлі.

Також на Сонячному 1974 року було зведено чотири 16-ти поверхових будинки – тоді вони були справжньою новинкою для міста, а на місці великого торгового центру «Вавилон» планували збудувати готель. Згодом тут з’явилася облаштована набережна, а місцеві жителі поряд мають великий парк і пляж.

фото В. Галушка, А. Костюк

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