Субсидія 2024: як у Дніпрі підтвердити перелік комунальних послуг, на які надається допомога

Журналісти dnepr.info дізналися, хто і як має підтвердити перелік послуг, на які надається допомога.
Субсидію призначають після подання заяви споживачем. При цьому послуги, на які субсидіант просить допомоги, мають бути підтверджені постачальниками. Як зазначили у Пенсійному фонді України, при поданні заяви споживач має вказати перелік послуг, на які він хоче отримувати субсидію. Для цього необхідно вказати розрахунковий рахунок та повну назву підприємства-постачальника.
На послуги, не зазначені у заяві, субсидія не призначатиметься. Після отримання заяви від споживача ПФУ аналізує перелік комунальних послуг на підставі інформації, отриманої при зверненні від постачальників. Після цього призначає допомогу на оплату комуналки.
Субсидія у 2024 році надається на оплату таких послуг: управління багатоквартирним будинком (вивіз сміття, оплата ліфта, прибирання під’їзду, послуги сантехніків, електриків тощо), комунальних послуг – сюди входить постачання та розподіл природного газу, електроенергії, опалення, централізованого водопостачання , водовідведення.
Також субсидію можна отримати на абонентське обслуговування – зокрема за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком та комунальних послуг у такому будинку.
Надається субсидія і на придбання зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Заповнити заяву на отримання субсидії можна на порталі Пенсійного фонду України або на сайті Дія, а також можна особисто звернутися до центру сервісного обслуговування ПФУ.
Нагадаємо, раніше ми писали ТОП-10 причин, з яких мешканцю Дніпра можуть скасувати субсидію та як отримати субсидію навіть якщо є борги за комуналку.
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