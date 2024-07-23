Субсидія 2024: як у Дніпрі підтвердити перелік комунальних послуг, на які надається допомога

Субсидія на оплату комунальних послуг призначається 2 рази на рік, на опалювальний та неопалювальний сезони. Пов'язано це з тим, що її призначення чи не призначення залежить від суми оплати за послуги ЖКГ та доходів громадянина, який звертається за допомогою – витрати на оплату комуналки не повинні перевищувати більше 15% його доходів. Подавати заяву про призначення субсидії необхідно один раз. Якщо доходи споживача не зміняться – вона буде автоматично переназначена наступного сезону.

Журналісти dnepr.info дізналися, хто і як має підтвердити перелік послуг, на які надається допомога.

Субсидію призначають після подання заяви споживачем. При цьому послуги, на які субсидіант просить допомоги, мають бути підтверджені постачальниками. Як зазначили у Пенсійному фонді України, при поданні заяви споживач має вказати перелік послуг, на які він хоче отримувати субсидію. Для цього необхідно вказати розрахунковий рахунок та повну назву підприємства-постачальника.

На послуги, не зазначені у заяві, субсидія не призначатиметься. Після отримання заяви від споживача ПФУ аналізує перелік комунальних послуг на підставі інформації, отриманої при зверненні від постачальників. Після цього призначає допомогу на оплату комуналки.

На які послуги надається субсидія 2024 року

Субсидія у 2024 році надається на оплату таких послуг: управління багатоквартирним будинком (вивіз сміття, оплата ліфта, прибирання під’їзду, послуги сантехніків, електриків тощо), комунальних послуг – сюди входить постачання та розподіл природного газу, електроенергії, опалення, централізованого водопостачання , водовідведення.

Також субсидію можна отримати на абонентське обслуговування – зокрема за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком та комунальних послуг у такому будинку.

Надається субсидія і на придбання зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Де можна оформити субсидію

Заповнити заяву на отримання субсидії можна на порталі Пенсійного фонду України або на сайті Дія, а також можна особисто звернутися до центру сервісного обслуговування ПФУ.

Нагадаємо, раніше ми писали ТОП-10 причин, з яких мешканцю Дніпра можуть скасувати субсидію та як отримати субсидію навіть якщо є борги за комуналку.

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