Як жителям Дніпра зареєструватися та записатися до лікаря через сайт Helsi: інструкція

Система Helsi – це онлайн платформа та застосунок для мобільного, за допомогою якого можна не тільки записатися до лікаря, але й проконсультуватися з необхідним фахівцем, не виходячи з дому.

Журналісти dnepr.info вирішили нагадати, як записати до лікаря за допомогою платформи та які послуги можна отримати.

Як авторизуватись на сайті Helsi

Насамперед, необхідно відкрити сайт helsi.me або скачати та встановити застосунок і обрати необхідне місто.

Авторизація в системі відбувається за номером телефону. Навіть якщо у пацієнта немає декларації з сімейним лікарем, він все одно може увійти в особистий кабінет на сайті або в додатку.

Щоб авторизуватися, потрібно натиснути в правому верхньому кутку кнопку меню сайту (вона позначена трьома вертикальними смужками) і далі вибрати параметр «увійти до кабінету». Після цього користувачеві необхідно ввести номер телефону.

Як створити особистий кабінет у Helsi

За кілька секунд на номер прийде смс-код, який потрібно буде ввести 4-х значний код.

Після цього пацієнт потрапляє на сторінку, де має ввести своє ім’я, прізвище, дату народження, вказати контактні дані, електронну пошту та пароль – це необхідно для створення логіну на платформі.

Як зареєструвати дитину в Helsi

Дитину на платформі може зареєструвати лише доросла людина, батько, вже після того, як сама заповнить усі необхідні дані для повноцінного функціонування особистого кабінету користувача.

Як записатися до лікаря в Helsi

Щоб записатися до лікаря після реєстрації необхідно ввести спеціалізацію лікаря, вибрати район, в якому зручно буде піти на прийом, потім фахівця і натиснути «записатися на прийом».

Можна самостійно вибрати день та час відвідування лікаря.

Як проконсультуватися з лікарем у Helsi

Проконсультуватися з лікарем за допомогою платформи Helsi можна, не виходячи з дому. Для цього після реєстрації необхідно вибрати сервіс «термінові онлайн-консультації» та вибрати необхідного спеціаліста. Після створення заявки і протягом декількох хвилин консультація буде проведена.

Поспілкуватися з медиком можна в усній чи письмовій формі – у чаті, у форматі відео або аудіо дзвінка. За результатами спілкування пацієнт може отримати рецепт чи направлення до офлайн-лікаря. Але це платна консультація, 15 хвилин спілкування коштуватиме 200 грн.

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